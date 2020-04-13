呂若瑟神父家鄉爆集體感染　駐教廷大使獨自涉險千里送物資

▲駐教廷大使李世明隻身千里送物資。（圖／讀者提供，下同）



記者陶本和／台北報導

為台灣奉獻半世紀的義大利籍神父呂若瑟日前向我駐教廷大使館求助，靈醫會在羅馬養老院內的修女已集體發燒，急缺各種防疫物資。據了解，副總統陳建仁非常關心他們的狀況，委請外交部協助，而教廷大使李世明日前涉險，從凌晨獨自駕車，奔波千里親送防疫物資。

新冠肺炎疫情延燒全球，義大利確診人數超過14萬，更有1.8萬人死亡，呂若瑟神父則為家鄉募款，台灣在短短6天，匯款超過2萬筆，捐款破1.2億，讓呂若瑟神父趕緊叫停，並公開感謝台灣，而這也被義大利媒體大篇幅報導，大讚台灣人的愛心。

在上月31日時，呂若瑟向我駐教廷大使館求助，指出靈醫會在羅馬養老院內的修女已集體發燒，急缺各種防疫物資。為此，駐教廷大使李世明考量養老院已經集體感染，為了避免館內同仁涉險，因此他決定獨自駕車，送物資到養老院。

李世明把後車廂裝滿物資，包括維他命、綜合感冒藥、咳嗽糖漿等藥品，口罩、手套等防疫物資，以及養老院期望協助購買的食材，他隻身千里送物資。

事實上，陳建仁非常關心靈醫會的狀況，有特別請外交部全力協助。李世明在10日的凌晨5點隻身出發，大概在上午9點30分左右抵達義北靈醫會，車程4個半小時。

府方幕僚表示，靈醫會在義北神父們，表達了對台灣人民、呂若瑟神父、台灣天主教靈醫會對義大利人民的愛心表示感謝與感動，他們也都知道在短短一週募集了400萬歐元，讓他們感受到台灣人民的善良與溫暖。

幕僚指出，他們說陳建仁是他們的兄弟，在義北疫情危急的時刻特別關心他們，不僅提供他們需要的防疫物資，還特別想到適逢天主教會重要的復活節，致贈他們復活節蛋糕、禮品、增加營養的食物等，讓他們很感動。最後，他們也特別感謝李世明大使，長途拔涉，專程為他們運送防疫物資，千里傳愛。