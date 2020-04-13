全家四口「3人慘確診」！爸媽走後…姐驚現「感染症狀」　2周後只剩他一人

Coronavirus pandemic - all you need to know as husband, wife and daughter die from Covid-19 in two weekshttps://t.co/1TZV7rGJ8M pic.twitter.com/wZX6GY2cgx — Daily Mirror (@DailyMirror) April 13, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國一家四口中的其中三人先後確診新冠肺炎，高齡84歲的爸爸凱斯（Keith）跟82歲的媽媽珍（Jean）不敵病魔，在兩周前去世，而他們的女兒珍妮（Jayne）則是隨後也出現相關症狀，不久後離開了人世，家庭成員瞬間只剩下60歲的兒子里查（Richard）一人，讓人唏噓不已。

根據《鏡報》報導，英國新冠肺炎疫情持續延燒，確診及死亡人數仍在不停攀升當中，里查一家四口住在倫特河畔伯頓（Burton-on-Trent）的斯塔夫斯（Staffs），其中凱斯跟珍在先前就已經確診，卻在2周前不幸去世。

珍妮則是在爸媽離世之後沒多久，也開始出現新冠肺炎相關症狀，隨後進行篩檢確診感染，弟弟里查在得知這樣的情況後，曾經在社交媒體上發布了這個令人擔憂的消息，並且希望親朋好友可以一起集氣祝福，幫助姐姐度過這次難關。

但怎麼也沒有想到的是，最終珍妮仍然遺憾的病逝，獨留弟弟一人面對接連失去親人的悲傷。里查說，姐姐打輸了這場生命的戰鬥，但至少我們知道他和爸爸媽媽都在一起，兩個星期內失去了一半家庭，感覺就像有人割開我並且偷走了心，真的非常糟糕。

報導中指出，里查得打起精神面對接下來的3場葬禮，但礙於現在的相關法令，能夠前來弔唁的人也只有少數；更因為從2月份以來死亡人數激增，喪禮舉行的數量也不斷增加，導致有些儀式僅僅用了20分鐘就完成，還有火葬場正在制定緊急計畫，以縮短焚燒火化的時間。