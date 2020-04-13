國道客運紓困加碼！少5成載客量最多領9萬「全台3,500輛受惠」

▲交通部長林佳龍今（13日）宣布，擴大至全台3,500輛國道客運均有補助。（圖／記者李宜秦攝）



記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊交通運輸業，交通部長林佳龍今（13日）宣布擴大國道客運補助，將原本針對國道280輛機場客運紓困補助，擴大至全台3,500輛國道客運均有補助，依運量下降的幅度分級補貼營運費用，每車每月可申請1至3萬元分為三個等級，連續補助3個月，共可補貼3至9萬元。

機場國道客運載客率下滑約9成9，業者苦不堪言，林佳龍表示，將擴大客運補助措施，全台約3,500輛國道客運受惠，凡是因疫情關係運量減少5成以上，將補助每輛每月3萬元，最多連續補助3個月；運量衰退3至5成，每月補助2萬元；衰退2至3成，每月補助1萬元，加上先前補貼機場客運費用，總補助金額達2.3億元。

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▲國光客運防疫2.0防疫專車。（圖／記者張一中攝）

肺炎疫情重創交通運輸業，交通部公路總局台北區監理所所長王在莒表示，以統聯客運來說，機場國道客運載客率下滑約9成9，而整體平均約減少5成載客率，對此，林佳龍今日前往台北轉運站視察國道客運業者營運受疫情影響狀況，並宣布擴大客運補助措施救急，紓困總經費達2.3億元。

針對五一勞動節連假在即，是否還能出遊？林佳龍指出，國人做好自我健康管理，一樣可以過正常的生活，民眾可撥打1968了解即時路況，且停車場超過一半以上就進行管制，都是避免群聚的方法。他說，這次在清明連假前，就率先宣布包括雙鐵，還有這些相關的客運業者在防疫工作上配合落實戴口罩、量體溫、整個消毒，清潔工作均有落實，請民眾放心搭乘。