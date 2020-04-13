陳昇瑋曾說「讓世界看到台灣想到AI」 賴清德悼念：國家重大損失

▲賴清德、陳昇瑋。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台灣人工智慧執行長陳昇瑋因腦出血意外陷入昏迷，經醫師全力搶救仍無法挽回，不幸辭世，享年44歲。對此，準副總統賴清德第一時間透過臉書表達悼念之意，並表示得知陳昇瑋離開的消息，他非常難過不捨，「這是國家的重大損失」。

賴清德13日指出，去年卸任行政院長後，曾親自拜訪參觀台灣人工智慧學校，也和陳昇瑋有過多次對談，對方是位了不起的人才，每每用熱情感染大家，從中研院到產業界，沒花政府一毛錢，群策群力投資「人工智慧人才培育」，目前已訓練超過一萬名以上的AI人才，都是台灣產業轉型的生力軍。



賴清德提到，陳昇瑋曾說「要讓世界看到TAIWAN就想到AI，看到TAIWAN在AI的成就就不禁讚嘆WA！」、「這是我們對自己與台灣的期許」。

賴清德談到，去年準備要去上台灣人工智慧學校的課程，想親自當陳昇瑋的學生，後來因事耽擱，陳昇瑋特別說會來安排一系列「必知的AI課」，他認為政府有責任跟年輕人或跟任何有企圖心的人共同努力，用人工智慧或工業4.0打造全新的台灣，而台灣更要積極投資下一代，提供資金、培育及環境，讓台灣有更多國際化AI人才，一起實踐壯大台灣的願景。

最後，賴清德說，「昇瑋請安息，也請昇瑋的家人節哀，我們會帶著昇瑋的熱情走下去，繼續讓台灣人工智慧在世界的舞台發光發亮。」

陳昇瑋為台灣大學電機工程學博士，是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長。曾任台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學所研究員，創立資料洞察實驗室，發表超過 130 篇學術論文。

台灣人工智慧學校指出，懷抱貢獻社會的使命感，再加上從不自我設限的視野與格局，陳昇瑋2014 年創辦「台灣資料科學年會」，成為台灣在資料科學及大數據領域的指標活動；2016 年成立「台灣資料科學協會」，並藉此結合學術界能量；2017 年開始推動產業人工智慧化。

台灣人工智慧學校提到，在中央研究院及台灣六家重要企業的支持下，陳昇瑋2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，2年內為台灣培育超過 6000 位人工智慧人才，全力達成產業 AI 化及轉型升級的使命。