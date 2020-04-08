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賴清德當阿公了！　「昔日戰友」謝龍介要送20吋蛋糕：恭喜啊

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▲準副總統賴清德就職前先晉升「阿公」，謝龍介同感高興，並託人買蛋糕祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

▲準副總統賴清德就職前先晉升「阿公」，謝龍介同感高興，並託人買蛋糕祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

準副總統賴清德就職前先晉升「阿公」！惟賴清德對於家庭隱私十分重視，因此知道的人不多，賴清德就職前晉升「阿公」，認識他的人都為他高興，賴清德的「昔日老戰友」、「一生只督你一人」的謝龍介聽聞此一消息亦十分開心，請人買20吋大蛋糕祝賀。

據了解，賴清德的大兒子賴廷與，與學妹陳筱依，兩人在2018年12月30日結婚，當時賴清德對小倆口婚事相當保密，直到前1天才被曝光，雖然賴清德當時擔任行政院長，但婚禮相當低調，只席開20桌，其中男方僅有6桌，其餘都是女方宴請親友。

賴廷與及媳婦陳筱依在2020年3月底生下男嬰，準副總統賴清德在就職前先晉升當「阿公」，惟目前正值新冠肺炎疫情發燒，賴清德無法在第一時間看到在美國誕生的「長孫」，只能透過視訊及照片看孫子，雖然還無法親手抱到長孫，賴清德還是相當開心。

賴清德在台南市的「老戰友」，國民黨副秘書長、台南市黨部主委、市議員謝龍介也為賴清德感到高興，謝龍介說小孩子成家立業、傳承後代，讓清德兄在520就職前，就收到大禮，身為好朋友要向「清德兄恭喜！」，並當場掏出2000元託人代購20吋蛋糕作為賀禮。

謝龍介說，他與過去的老朋友一起祝福清德兄就職後國政昌隆，讓台灣繼續發展，中華民國可以進步。謝龍介熱誠地說：「清德兄，恭喜啊！」。賴清德對於各界的關心也表示：「謝謝大家，謝謝大家的祝福！」。

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