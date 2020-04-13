厄瓜多屍體多到堆路邊...政府發放「紙棺材」　總統宣布減薪50%

▲▼厄瓜多總統Lenin Moreno宣布減薪50%。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊歐美國家，南美的厄瓜多目前確診人數為7466例，死亡333例，總統利寧（Lenin Moreno）日前在推特上宣布，因應疫情爆發，包括他本人、副總統、內閣正副部長、各省省長和國會全議員都減薪50%。

根據CNN報導，厄瓜多一共有24位省長和137位國會議員，總統利寧表示自己和這些首長、政府官員的薪水都將減半用來對抗疫情。目前韓國、新加坡、馬來西亞的領導人和各級首長、官員皆已減薪或捐薪來對抗新冠肺炎。

▲▼厄瓜多疫情慘重。（圖／路透）



厄瓜多北鄰哥倫比亞，南接秘魯，疫情呈現失控狀態，由於當地實施宵禁，導致殯葬業者作業時間縮短，屍體多到散落在路邊，政府只好緊急發放「紙棺材」讓民眾自己處理。但民眾卻必須同時面臨親人突然染病死亡的痛苦，也不能替他們善終。

此外，厄瓜多在歐美疫情爆發的同時也跟著淪陷，3月中旬在4天內突然暴增400多例，導致衛生部長和勞動部長請辭下台。而厄瓜多疫情也多集中在瓜亞斯省，該省確診病例已破5000例，佔了厄瓜多總確診人數的70%。