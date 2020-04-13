金與正坐穩權力核心！復任政治局候補委員　不只是「金正恩發言人」

▲ 金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓媒體指出，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正近來除擔任金正恩發言人的角色，也逐漸鞏固政壇二把手的地位。根據北韓官媒《朝中社》12日報導，金與正在11日的勞動黨政治局會議中登上政治局候補委員補選名單，時隔1年將重返政治局候補委員之位。

南韓《韓聯社》報導，金與正2017年躋身政治局候補委員，2019年2月越南川金二會破局後，4月在勞動黨全員會議上被除名。當時金正恩和剛選出的33名新任政治局成員拍下合照，獨缺金與正。中國國家主席習近平去年6月出訪北韓，與政治局幹部合照時也不見金與正，證明她已被解任。

當時有分析認為，川金二會無果造成美國及北韓對話停滯，在2018年北韓對南韓政策上扮演關鍵角色的金與正及其他官員自然成為金正恩歸咎的對象，因此受到處罰。

但北韓在去年年底大規模人事改組，金與正的政治地位和影響力再度提升，從宣傳鼓動部第一副部長到被任命為勞動黨第一副部長，接著進入勞動黨權力核心，擔任組織治導部第一副部長，今年更罕見以本人名義發表談話，首度以此第一副部長身分批判南韓政府。外界推測，她也擔任金正恩發言人職位。

經過11日的會議，金與正重回被稱為勞動黨最高決策團隊的政治局，除了身為第一家庭的象徵地位，也掌握實際權力，成為名符其實的二把手，加速鞏固地位。

北韓歷代領導人的妹妹中，金與正的政治地位前所未有。前領導人金正日的妹妹金慶喜曾任勞動黨秘書，但職位僅止於象徵性地位。金與正則親自參與國政，實際上已經成為金正恩的左右手。

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