社會何時恢復「正常生活」？台大提「抗體快篩」成關鍵！

▲台大公衛學院今（4/13）舉行抗COVID-19說明會，討論社會要如何恢復正常生活。（圖／翻攝自台大公衛學院4/13抗COVID-19說明會）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，許多國家採取限制入境、封城、社交隔離等措施，然而防疫措施越久，對經濟衝擊越大，甚至帶來比疫情本身更重的傷害，台大公衛學院今（13）日提出，若社會要逐漸復甦、重新開機恢復往日活動，「快篩」將成為關鍵，區分出感染者、未感染者、已康復者，讓有免疫力者回到工作崗位保護群體，等待疫苗及抗藥物出現，防疫措施將可陸續解除。

什麼時候社會才能恢復正常生活？是各界關心的焦點。台大公衛學院主任陳秀熙今（13）日表示，先前被大量討論的「佛系防疫」（英首相強森提出，讓60%~70%的人感染以達到群體免疫），這說法並不是完全不對，但問題是要能透過篩檢區分出哪些人已免疫（有抗體）、哪些人未免疫（沒有抗體）。

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他說明，透過快篩病毒抗體（可找出已感染的康復者）和快篩病毒抗原（找出感染者）2種途徑，讓已感染且康復、具有免疫力者回到工作崗位，保護群體；而染病者則隔離治療，雙管齊下才不至於拖垮經濟。尤其是針對醫療人員、觀光旅遊業人員、航空人員等來進行篩檢，這對於未來社會復甦的決策上，將提供重要關鍵。

▲台大公衛學院陳秀熙主任提出，在國內同步採用「快篩病毒抗體」和「快篩病毒抗原」，區分出免疫者及感染者，才能進一步規劃社會重新開機。（圖／翻攝自台大公衛學院4/13抗COVID-19說明會）

陳秀熙舉出，目前國外已經有抗體快篩，國內也有業者開發中，希望政府能提前部署，盡快引進和上市，在國內同步採用「抗體快篩」與「抗原快篩」，如此一來，才能進一步決策社會逐步復甦、重新開機的規劃。他預計，歐美最快5月會逐漸採取此措施，爭取時間等待對抗病毒的藥物和疫苗出現，屆時就能逐漸恢復正常的生活。

他認為，不論從企業或其他觀點來看，這條路必須要走，但是在還沒有辦法做到這一步之前，各種防疫措施像是拉開社交距離、戴口罩、個人與環境衛生等基本防疫措施都還是要繼續做，做得越好，社會逐步復甦的機會就越高。

台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋也建議，我國可採用「床旁一體化核酸檢驗」，其敏感度相當高，且需時僅約60分鐘，更無須實驗室空間，適合設置在機場、戶外、急診篩檢，可惜目前資源不夠且價格昂貴，但若能更普及使用，對於快篩有很大幫助。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「現在還是觀察期，所以不會馬上放鬆相關防疫措施」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

而中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日也在記者會上坦言，關於台灣何時鬆綁防疫措施，心中的確一直有規劃，不過時程還沒確定，「現在還是觀察期，所以不會馬上放鬆相關防疫規劃」。他強調，「除非整體快篩都有了，疫苗都有了，就必然會走到那樣的路」，但現在還沒有，就先觀察，「何時讓大家生活恢復正常，這也是我們一直在想的。」