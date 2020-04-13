新加坡總理夫人遭網友出征　陳時中曝「背後原因」：可停了啦！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣口罩產能達到水準後，開始支援國外口罩需求，日前運到新加坡，引起新加坡總理夫人在社群網站表達不滿。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日在記者會上被問及此事，大方直說「網路上有一些討論的聲音，但差不多可停了啦！只要有需要，台灣是願意幫忙的。」

新加坡總理夫人何晶（HO Ching）在臉書以「呃...」（Errrr）留言，回應台灣捐贈100萬片口罩，微妙的態度引來星台網友網路論戰，不少網友出征何晶臉書。

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台灣外交部對於此爭議12日也曾表示，新加坡是台灣的重要國際友人，在各項雙邊議題上有密切的合作，雙方往來也很頻繁，宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論，星方初步回應正面，兩國雙邊政策將以政府發言為主，不受任何個人發言影響。

對此，陳時中今也幫忙緩頰，當時台灣口罩禁運的時候，生產線沒辦法做生產，的確對新加坡造成困擾，但也盡快移出去讓他們做，1月底時台灣和新加坡都只有10例，而且新加坡整個防疫上都做得很好，所以沒想到之後的影響，現在動作可能慢了一點，新加坡當然也會比較急。

陳時中也表示，的確也知道網路上有些聲音，但差不多該停了，只要新加坡口罩上有需要，朋友間互相幫忙是非常願意的，網路上太多情緒上的反應是沒有必要的。