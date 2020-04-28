手機密碼交出去也沒差　3C達人教你安卓機「雙開」帳號

▲3C達人Tim哥分享安卓手機雙開功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

藝人羅志祥先前因為被周揚青查看手機抓包四處與其他女性有不正常的互動行為，因而引發「毀滅式分手」；而後就有人指出，如果羅志祥使用的是安卓手機當中的某個隱藏功能，就可以在同一支手機中設定完全不一樣的介面，因而「逃過一劫」。《ETtoday新聞雲》記者這次就請3C達人Tim哥分享這項堪稱是「渣男救星」的隱藏功能。

Tim哥指出，這項隱藏功能就是華為手機當中的「隱私空間」，不過當初華為在設計這項功能時，用意是要讓使用者即便使用同一台手機，也可以達到最完全的工作、日常生活區分。

「隱私空間」功能就藏身在「設定」、「安全性與隱私權」當中，使用者啟用這項功能後，就可以設定不同指紋、密碼，設定完畢之後，只要用第二指紋、密碼登入，就可以像是擁有一部完全不一樣的手機。無論是介面、應用程式等都可以重新下載、設定。

▲▼「隱私空間」功能就藏身在「設定」、「安全性與隱私權」當中。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，除了華為手機外，像是OPPO手機也可以達到差不多的功能，只不過OPPO並沒有辦法做到像是華為一樣的介面區分，而是在同一個介面中，做出FB、Line，或是Messenger等應用程式的雙開。

▼OPPO是在同一個介面中，做出FB、Line，或是Messenger等應用程式的雙開。（圖／記者邱倢芯攝）

使用者在進入「設定」後，向下滑就可以找到「應用程式分身」的功能，點入後，你就可以針對自己需要的應用程式開啟分身功能。但是這項分身功能僅能在同一介面中開啟兩個不同帳號的應用程式，無法做到真正的公私分明。

▲▼OPPO可在同一個介面中，做出FB、Line，或是Messenger等應用程式的雙開。（圖／記者邱倢芯攝）

至於其他的安卓手機如果想要做到「雙開」，就需要下載額外的第三方App才能做到切換帳號的功能。而iPhone除非「越獄」，否則無法達到消費者的雙開需求。

Tim哥認為，華為在這部分的服務對於消費者是加分項，因為華為高度客製化的設計，有將商務人士的需求設計到系統當中，算是相當貼心；不過他也呼籲，這項功能應該要用在正途上。