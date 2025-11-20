▲用科技守護生命！打造全台首個「空中醫療血路」，無人機開啟救援新時代。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

極端氣候導致災害日益頻繁，道路與橋梁受損常使偏遠地區成為救援孤島，醫療資源難以及時抵達，黃金搶救時間往往在等待中流逝。中華電信以通訊科技與AI技術為核心，攜手醫療體系與消防局，打造全台首個「空中醫療血路」，讓無人機、遠距醫療與即時通訊成為前線救援的堅實後盾。

在花蓮地震救災中，衛福部首次啟動無人機送藥服務，大幅縮短救援時間。這項成功經驗成為推動制度化應用的重要契機。如今，中華電信以4G與5G通訊科技串聯醫療與救援網絡，推動災害現場即時救援應用，為前線團隊爭取每一分關鍵時機。

中華電信兼新北市消防局義消特搜鄭明中資深經理表示，「血品運輸須全程維持冷鏈，無論是效率、速度或溫度控制，都必須確保高度穩定。中華電信以4G與5G網路打造完整布局，確保遠距離操作的穩定與即時傳輸，同時結合『海地星空』完整網絡，讓資訊傳遞更穩定、更高速，以科技力量強化前線救援效能，讓救命行動更即時、更可靠。」

血品裝入無人機後，短短時間內即可飛越災區，迅速送達第一線醫療人員手中，讓急救物資不再受限於地形與道路阻斷，這項創新技術，正是中華電信以AI與通訊科技強化前線救援的具體展現。

新北市消防局局長陳崇岳指出，面對地震、豪雨等極端災情，「如何讓醫師快速抵達現場」始終是最大挑戰。中華電信協助消防局推動「把急診室搬到現場」的策略，讓醫療團隊能在災害第一線即時進行止痛、輸血等急救處置，「透過AI的精準判斷與通訊連線，我們可以在最短時間內做出最正確的決策，為每一條生命爭取多一分希望」。

陳崇岳進一步說明，新北市平均每日約有560趟救護任務，一年超過20萬次，為提升急救效率，消防局持續強化與醫療單位的合作，現階段救護車上已全面配備12導程心電圖機、AED與Lucas自動心肺復甦機，讓救援現場具備初步急診功能，在國內的救護體系中，消防人員與醫師能夠緊密合作的案例並不多，新北市消防局則率先突破傳統，把急診室搬到現場，讓醫師能直接參與第一線救援，再結合中華電信無人機即使運送血品與藥品，讓科技與行動並進，讓救援更快一步。

新北市消防局特搜大隊小隊長陳暉翰強調，第一線救援最大的挑戰就是「時間」。在消防救援裡，我們分秒必爭。當患者受到嚴重創傷時，最關鍵的就是醫師與血品、藥品能否即時抵達現場，進行止痛與輸血，才能把人從鬼門關前拉回來，他表示，有了中華電信的科技支援與AI輔助，讓救命行動更快、更精準，也讓前線救援多了一份勝算。

中華電信攜手醫療體系與消防局，推動無人機運送血液與醫療物資，讓科技成為前線救援的新力量，開啟「空中醫療血路」的新時代。新北市立聯合醫院院長項正川表示，「當醫院接獲通知後，藥品與血品相關單位會立即啟動準備作業，消防局隨即派員前來領取，約十五分鐘內即可準備妥當，將所需物資送出，對於爭取急救黃金時間、挽救生命，將是一大福音。」

過去曾發生醫師已先抵達現場，卻因血液運送延誤而錯失黃金搶救時機。如今，結合中華電信的5G通訊技術與無人機運輸系統，血品能比醫師更快抵達現場，為傷患多爭取一線生機。

新北市特搜醫療組醫師夏肇聰指出，過去藥品與血液多以救護車或車輛運送，速度往往受限於道路狀況與距離，若改以無人機執行運輸，在中華電信高速穩定的5G連線支援下，效率可大幅提升，更能掌握搶救生命的「黃金一小時」。「對偏遠地區的患者而言，這項技術有機會讓病患活著抵達醫學中心，延續生命的可能。」

中華電信持續以科技強化救援能量，結合5G、AI與無人機技術，打造多元的醫療應用場景，讓救援更即時、更智慧，未來，更將通訊技術延伸至衛星領域，期望在任何災害與偏鄉環境中，都能讓訊號不斷線、救援不間斷，守護每一條寶貴生命。