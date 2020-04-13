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墨西哥證交所主席逝世享壽70歲！3週前染新冠住院治療

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實習記者陳妙津／綜合報導

墨西哥證交所主席魯茲.薩克里斯坦（Jaime Ruiz Sacristan）週日過世，享壽70歲。據了解，他此前已經因罹患新冠肺炎入院治療約3週多左右，目前尚無法確認是否是因為肺炎離世。

▲▼墨西哥證交所主席魯茲.薩克里斯坦（Jaime Ruiz Sacristan）。（圖／翻攝自FB／Primera Edición）

▲墨西哥證交所主席魯茲.薩克里斯坦（Jaime Ruiz Sacristan）。（圖／翻攝自FB／Primera Edición）

據《彭博》報導，墨西哥證交所以一份聲明證實了魯茲的死訊，但並未提到具體的死亡原因，不過魯茲自3月16日起便因染上新冠肺炎而住院治療，他是從美國科羅拉多州的韋爾度假返國時篩檢，檢驗呈陽性反應。

魯茲自2015年開始任職墨西哥證交所主席，他還曾經是Banco VE Por Mas的主席及創辦人。目前墨西哥證交所發言人並未對路透社的評論請求給予答覆。

截至目前為止，墨西哥已有4219人確診新冠肺炎，死亡人數273例。

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