美17歲男孩患肺炎沒錢看病亡！醫「12字」貼切形容台灣現況籲：民眾要惜福

▲這次防疫能見效，很關鍵的原因在於台灣醫療補助以及全民健保，讓民眾發現問題立即就醫。（圖／記者李毓康攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，全球死亡人數不斷上升。相較於其他國家，我國因全民健保和其他就醫補助政策，讓民眾在看病時能省下龐大的醫療費。兒科急診醫師吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543》上發文表示，「我們有幸生活在最好的地方」，希望民眾能好好珍惜，在美國，一名17歲的亞裔男孩，家中經濟條件不好，無法付擔龐大費用，被醫院拒絕於門外，轉院途中死亡。

吳昌騰指出，現在的美國正面臨醫療資源極大的壓力，也代表美國弱勢的人民面臨著極大的考驗。因在美國就醫，無論是救護車、拍X光片，還是醫生護士看診，都是會產生昂貴的費用，很多窮人沒有醫療保險，根本承擔不起。

請繼續往下閱讀...

吳昌騰提及，這名男孩的父親只是一名Uber的網約車司機，收入微薄，根本沒有錢給孩子買符合條件的昂貴保險，醫院在審查了男孩的醫療保險後，發現他「不符合入院資格」，在轉院的過程中，男孩心臟驟停，不幸去世。男孩去世之後，醫院對他的屍體進行了檢測，才發現他是感染新冠病毒而引起的呼吸困難。

▲因為男孩父親的收入單薄，無法讓孩子能立即就醫治療，轉院途中身亡。（示意圖／pixabay）

吳昌騰表示，除了美國情況危急，印度貧困人口高達8億之多，並指出在印度某醫生公開在推特上訴說印度人民的現狀，「在印度，能保持社交距離，都是一種特權，說明你的家裡有足夠大空間可以實行隔離。在印度，能洗手也是一種特權，說明你的家裡有乾淨的自來水。在印度，有乾洗手液也是特權，說明你有錢買得起洗手液。在印度，絕大多數的印度人，連自我保護的資格都沒有。」

「我們有幸生活在最好的地方」吳昌騰認為，能生活在台灣，民眾真的要惜福。