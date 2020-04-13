何晶「呃…」一聲慘遭出征！前外交官嘆：傷了台星關係...何苦？

▲何晶以「呃」回應台灣捐口罩一事，引發台灣網友不滿。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

實習記者施怡妏／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（HO Ching）在臉書以「呃...」（Errrr）留言，回應台灣捐贈100萬片口罩，微妙的態度引來星台網友網路論戰。對此，前外交官劉仕傑表示，新加坡是台灣的重要夥伴，「因為五個英文字母傷了台星關係，何苦？」他呼籲網友不要到處出征，「口罩不是武器，我們不需要挾口罩自重」，壞了台灣的優質形象。

《台灣英語新聞》10日曾報導「台灣將捐贈口罩給新加坡」，何晶11日轉貼這篇新聞後，僅在臉書寫下一句「呃....」，許多人台灣網友認為，仿佛台灣在熱臉貼冷屁股，引發2國網友開始筆戰。

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劉仕傑12日在臉書po文指出，看到網友出征何晶臉書，他有點擔心，因為新加坡是台灣的重要夥伴，雙邊關係包括「台灣跟新加坡」、「新加坡與美國」與「台灣與美國」，台星雙邊除了有星光計畫軍事合作之外，還有實質的經貿交流。

劉仕傑指出，維基百科上也記載著台星雙邊關係的重要性，「新加坡是台灣第六大貿易夥伴、台灣有十家銀行在星國設點、台積電與聯電在當地設有晶圓廠，重要性不言可喻」。以美國與新加坡雙邊關係來說，「新加坡是美國重要亞太盟邦，雙邊在軍事及經貿有密切合作，如果我們認為台美關係無比重要，那我們又怎會想要輕易搞壞我們跟美國的亞太重要盟邦新加坡的關係呢？」

▲新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

對於大量網友出征何晶臉書，以相同的用語「Errrr ....」灌爆留言版，劉仕傑忍不住嘆「我們出征，又是何苦？」他質疑，我們有必要為了一篇語意模糊的貼文，為了五個英文字母，去破壞兩國長期的雙邊關係嗎？

他呼籲網友要理性面對，「口罩不是武器，我們不需要挾口罩自重，中國的五毛網軍，在全世界到處出征，留給外界不好的印象」，台灣的大多數網民素質都很高，「不要因為少數網民的非理性出征，壞了台灣的優質形象。」

台灣外交部對於此爭議12日也表示，新加坡是台灣的重要國際友人，在各項雙邊議題上有密切的合作，雙方往來也很頻繁，「宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論，星方初步回應正面，兩國雙邊政策將以政府發言為主，不受任何個人發言影響。」

劉仕傑臉書貼文全文：

【因為五個英文字母傷了台星關係，何苦？】

有些粉絲私訊問我關於新加坡第一夫人何晶的臉書Errrr貼文看法，我一直沒有寫。一直到剛剛中央社引述外交部今天下午的說法後，我想現在應該可以稍稍談談這件事。

首先，從昨天到今天，我一直不談這件事的最主要原因，是不想給前線的駐外同仁無謂的壓力。他們是我的前同事，過多的媒體壓力只會讓他們分神。

第二，看到少部分的網友出征或去何晶臉書大量留言，我是有點擔心的。

不只是因為何晶的新加坡第一夫人這個身份，還包括各種雙邊關係的考量。

雙邊關係包括「台灣跟新加坡」、「新加坡與美國」與「台灣與美國」。

查查台星雙邊關係的重要性，除了歷史悠久的星光計畫軍事合作之外，還有實質的經貿交流。維基百科記載，新加坡是台灣第六大貿易夥伴、台灣有十家銀行在星國設點、台積電與聯電在當地設有晶圓廠，重要性不言可喻。

以美國與新加坡雙邊關係來說，新加坡是美國重要亞太盟邦，雙邊在軍事及經貿有密切合作。

台美關係呢？不用多說，各位都清楚其對台灣外交之重要性無可取代。

如果你這樣思考後，你還會認為我們應該去出征何晶臉書嗎？就為了一篇語意模糊的貼文？為了五個英文字母（事實上是兩個，e,r）壞了兩國長期的雙邊關係？

如果我們認為台美關係無比重要，那我們又怎會想要輕易搞壞（而且根本還不清楚貼文來龍去脈）我們跟美國的亞太重要盟邦新加坡的關係呢？

外交部的回應，已經說明重點：

「星方初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中。」

「兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。外交部呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。」

那就好了，讓駐外同仁去處理。你去留言，不但幫不上忙，可能讓別人難做事。

第三，在政府捐助第一波一千萬個口罩時，我曾經在臉書表達，我支持政府在行有餘力之餘，以捐助口罩作為外交籌碼。

但我也誠摯地呼籲大家，口罩不是武器，我們不需要挾口罩自重。

我們今天有口罩國家隊是令人驕傲的事，大家很惜福，這樣很好，但不要變成「我有口罩要給你，你還不知感恩」，這樣的心態。

口罩是重要的物資，在物資捐贈的外交互動中，國與國各有考量，是很正常的事。

國家level的互動，讓駐外人員面對。

個人level的互動，我們大家都有資格。

但不要因為個人level的互動，影響國家level的互動。

何晶是李顯龍夫人，她的感受如果沒有意外，新加坡元首李顯龍都會知道。

這樣一想，我們出征，又是何苦？

中國的五毛網軍，在全世界到處出征，留給外界不好的印象。

台灣大多數網民素質都很高，可不要因為少數鄉民的非理性出征，壞了台灣的優質形象。

一點想法，語重心長，跟大家分享。

引述中央社報導：

”外交部指出，新加坡是台灣重要國際友人，在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論，星方初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。

外交部也說，新加坡政府基於防疫需求，也為因應政府口罩出口禁令，將設置在台灣的兩條口罩生產線移回當地生產，由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡，移回後，台灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

外交部強調，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊友誼，兩國政府間將基於長久情誼持續深化關係，兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。外交部呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。“