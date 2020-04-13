小男生「不戴粉紅色口罩」上學會被笑！陳時中回應了　醫曝最好的應變措施

▲醫師認為，「難道要由政府來指定男生發藍色，女生發粉紅色，強化性別和顏色的刻板印象嗎⋯」（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問到「小男生不肯戴粉紅色口罩上學」，他回答「我們也很煩惱。」而有醫師認為，在防疫期間有口罩就很好了，「你還要指定顏色、花紋還是廠牌嗎？」

在12日的例行記者會上，有媒體提問，因買口罩無法選擇顏色，有家長反映，小男生不肯戴粉紅色口罩上學，因會被同學嘲笑，請問指揮中心是否有觀察到家長這些煩惱？有什麼防範措施嗎？

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▼被問到這個問題，陳時中說「我們也很煩惱」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

對此，陳時中回應，這個問題已經好幾天了，「我們也很煩惱」，還是得從配送線著手；到目前為止，不管買口罩、賣口罩都很辛苦，也請大家多多體諒。

而「MedPartner 美的好朋友」臉書醫療粉專則發文，「難道要由政府來指定男生發藍色，女生發粉紅色，強化性別和顏色的刻板印象嗎⋯每個人都可以對顏色有偏好，但沒有什麼顏色是專屬什麼性別的。」

發文提到，「在防疫期間，有口罩就很好了，你還要指定顏色、花紋還是廠牌嗎？最好的應變措施，應該就是再開一堂性別刻板印象破除的課吧。」