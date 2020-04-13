沒女陪侍KTV實名制吸引別縣市仿效　盧秀燕：生活不便總比封城好

▲盧秀燕說，稽查造成生活不便，總比日後封城好。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市連續4天稽查大大小小特種行業，造成業者大吐苦水，市長盧秀燕13日視察東海國小新增校舍時表示，市府加嚴防疫，不但配合中央執行有男女陪侍就不准營業的規定，連沒有男女陪侍的一般KTV，也要實名制，已有部分縣市政府前來詢問如何做到，盧說，她知道嚴查會造成民眾生活不便，但一時不便，總比國外封城、出不了門的好。

▲盧秀燕進入校門前，量額溫和消毒雙手。

中央疫情指揮中心9日宣布全台酒店、舞廳一律禁止營業，後來又要求其他有男女陪侍的KTV等特種行業也該停業，台中市政府連續4個晚上前往稽查，其中知名酒店金錢豹、海派和紫爵等酒店都已經停業，昨晚還查獲一家養生會館，雖然為登記經營按摩業，非屬特種行業，卻有有女陪侍事實，而且違規經營KTV，依法裁罰10萬元，並且要求勒令停業。

盧秀燕表示，台中是全國第二大城市，人口多難免會有特種行業，民眾一起喝酒跳舞，近距離接觸，感染風險比較高，因此中央才規定酒店，舞廳停業，而台中市從上個月就已經開始稽查，有兩個稽查目的，一是調查酒店業者有沒有確實停業，二，中央進一步要求，雖然不是列為酒店、舞廳，但因為有男女陪侍，距離過近，也要稽查。

▲盧秀燕參觀東海國小。

盧還說，除了上述酒店、舞廳及有男女陪侍KTV不得營業之外，台中也是全國第一個要求一般KTV雖然沒有男女陪侍，但為了方便日後追蹤，所以實施實名制，這項措施也吸引部份縣市政府詢問如何辦理，市府也願意傾囊相授。

她最後強調，雖然嚴格稽查造成大家生活不方便，經濟出現困難，但這是逼不得已的作法，民眾務必配合，保持社交距離，不要像國外有些國家封城失去了自由，甚至死傷嚴重，一時不方便就能換來城市安全，市府會堅守下去。

市府已宣布包含視聽歌唱業、三溫暖業、酒家業、酒吧業、舞廳業、舞場業、飲酒店業、夜店業等八大特種行業，必須「實名登記」及落實相關防疫措施，市府已公布違反傳染病防治法第37條第1項第6款的裁罰基準，如未公告容留人數、超過容留人數、未量體溫，首次將勸導，後續按次裁罰；如未實名登記、未戴口罩，首次即開罰3000元，第2次開罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元。

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