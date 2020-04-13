全球新冠感染數「或多SARS百倍」！專家揭這個情況還在…大陸疫情結束不了

▲全球累計確診人數已達184萬93人。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

截至13日上午5點，全球累計確診人數184萬93人，總共11萬3672死，280萬5892人痊癒。對此，大陸國家疾控中心首席流行病學家曾光斷言，新冠肺炎感染人數遠遠超過SARS，最終可能比SARS多一百倍都不止。他還認為，中國還沒接近尾聲。

曾光認為，新冠肺炎成為「大流行」是事實，冠狀病毒雖然有很多，但是引起世界關注的就只有3個，第一次是2003年的SARS，那時候還不是全球大流行，在其他國家基本沒有傳開，主要集中於華人；第二次MERS，就更局限了，主要集中於中東少數國家，病死率高，但是傳播率弱，患病人數較少；第三次就是新冠肺炎，如今已在全世界二百多個國家傳開。

從1月底世衛宣布新冠肺炎疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」，到現在構成全球「大流行」，意味著病毒在全球蔓延的趨勢並未得到遏制，嚴重程度與應對難度皆有所增加。

▲曾光。（圖／翻攝央視新聞截圖）

曾光表示，「新冠肺炎是對人類巨大的挑戰，需要全球團結起來共同應對，這已經不是一個國家的任務了，任何一個國家的防控漏洞都會影響全球疫情；中國在力所能及的情況下，援助一些困難國家，是非常正確的。」

他還預測，「新冠肺炎下一步可能在一些發展中國家形成高潮，更需要聯合國、世界衛生組織，以及其它國家的幫助。」

當然，曾光也指出，「中國還沒接近尾聲，只是進入了新的階段，在全球疫情肆虐的情況下，中國進入不了尾聲。」他提醒，「第一階段防治成功，只是階段性勝利，現在是處於外防輸入，內防反彈的階段，我們還要跟其他國家站在一起共同戰鬥，保護自己，幫助別人，同時，保持早期發現早期控制的能力，預防下次大流行。」

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