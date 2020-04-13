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比全球索賠更嚴重！　疫情或加速美歐日「與中國脫鉤」

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▲▼上海洋山深水港,中美貿易戰。（圖／路透）

▲疫情結束後的全球化局勢走向，備受關注。圖為上海洋山深水港。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨全球對中國索賠聲浪，激化新冠疫情「下半場」後的國際矛盾，近日一篇於大陸社群廣為流傳的微信公眾號「新華裔」文章就示警，對中國大陸而言，比病毒更大的危機才準備接踵而來；新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年也預估，逆全球化或有限的全球化可能已經到來，各國將回到「經濟主權時代。」

值得注意的是，中共總書記習近平才剛在4月8日的中共中央政治局常委會上，提出面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，要堅持底線思維，「做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。」讓外界對疫情後的國際關係，更顯關注。

▲▼習近平親自赴浙江　視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

▲為確保企業復工復產，社會經濟恢復穩定運行，中共總書記習近平親自赴浙江視察。（圖／翻攝自新華網）

由「新華裔」微信公眾號發布的文章就以「比追責索賠更嚴重的危機已經襲來，後果是災難性的！」為題，認為疫情衝擊下引發的國際對中國脫鉤，會比表面性的追責、索賠更加嚴峻，並吞沒中國改革開放以來的成果。

文章坦言，這場疫情起於人類沒有即時、有效管控而造成全球性災難，當歐美成為重災區後，「為了卸責而甩鍋」，演變成一場索賠危機，但與此同時，外企撤退、經濟脫鉤、進而科技、教育、文化與中國全面脫鉤，這些「川普以來最想做而很難做到的事情」沒想到疫情幫了大忙，還真的可能成功。

事實上，自疫情初期，美國商務部長羅斯1月30日曾說，新型冠狀病毒疫情可能有助於工作崗位更快重返北美；3月24日，美國總統川普講述「美國必須擺脫對中國的依賴。」以及製造業獨立，參議院也提出終止美國對中國製藥業依賴的法案；4月9日，美國白宮官員提出，計劃為美國企業離開中國的成本費用買單。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普從上任開始，就不斷調整與中國在經貿等各方面的合作關係。（圖／路透）

不只美國，日本於宣布緊急狀態後，在經濟刺激方案中，有22億美元用於協助在華日商，將生產線撤回日本；德國方面，邦內閣決定修改《對外貿易和支付法》，旨在阻止受目前局勢打擊的德國企業等，被外資趁機收購。

德國的中國問題專家史明說，德國開始行動，中國投資也勢必在整個歐盟受影響。近日媒體也報導，大量英國人認為應該追究中國的責任，並很可能禁止華為進入英國5G市場。

因此，在反全球化議題於疫情的推波助瀾下，加以民意對中國的轉向，考量美歐日三大經濟體佔中國貿易總額超過34%，將可能帶來嚴峻的影響。

鄭永年指出，我們可能會回到上世紀80年代以前的狀態，是一種「有限的全球化」，各國會把和自己國家安全，以及與基本民生有關的生產部門掌握在自己手裡，回到經濟主權時代。他補充，這某種意義上是件好事，可以讓各國長期失衡的經濟相對平衡一點。

面對疫情後的中美，乃至國際關係，中國駐美大使崔天凱近日於受訪時說，中國仍在執行中美第一階段經貿協議的內容，認為兩國經濟團隊應該坐下來談，或者開視訊會議，以對下一階段進行協調、部署。

▼新冠肺炎疫情在全球蔓延，圖為芝加哥當地的醫院，醫護人員進行檢疫工作。（圖／路透社）

▲▼新冠肺炎,COVID-19,芝加哥,醫院。（圖／路透社）

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