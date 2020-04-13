格力電器投資43億插旗醫療器材　首回購258億元股份推員工供持股計劃

▲珠海格力電器總部。（圖／格力電器）

記者魏有德／綜合報導

珠海格力電器昨（12日）宣布，增加經營範圍「消毒器械；醫療器械、實驗室設備」，進軍醫療器材市場，同時，也斥資10億元人民幣（約43億元新台幣）投資成都格力新鷺醫療裝備有限公司。此外，格力電器也首度向市場回購公司股權，資金總額介於於30億元人民幣（約129億元新台幣）至60億元（約258億元新台幣）間。

《證券時報》報導，今年以來，在新冠肺炎疫情的影響下，家電業受到不同程度衝擊。格力電器董事長董明珠近期曾坦言損失200億（人民幣，下同），2月份銷售基本為零。董明珠此前曾表示，「格力電器將投資10億元在醫療設備領域，研發生產高端醫療設備。」

▲格力電器將宣布進軍醫療設備市場。（圖／翻攝格力電器）

公開資訊顯示，格力電器旗下成立成都格力新鷺醫療裝備有限公司。該公司成立於2020年4月8日，法定代表人為格力電器董事長董明珠，註冊資本為1億元，經營範圍包括醫療器械、實驗室設備的研發、生產、銷售和技術服務、技術咨詢。

不過，對於醫療器材市場的布局，格力電器於今年初便陸續做出調整，包括斥資2000萬元成立醫療科技公司及石家莊格力電器小家電有限公司經營內容變更，新增消毒器械。據悉，醫療科技公司經營範圍包括第Ⅱ類醫護人員防護用品、紫外線消毒設備、生理參數分析測量設備、手術室感染控制用品的設計、製造和銷售。

▲格力電器董事長董明珠。（圖／CPF）

此外，根據格力電器發佈的通知顯示，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購股份的種類為公司發行的A股股份，資金總額不低於人民幣30億元(含)且不超過人民幣60億元(含);回購股份價格不超過人民幣70元/股。

格力稱，按回購資金60億元測算，約佔公司目前總股本的1.42%。回購期限自公司董事會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月，回購股份將用於員工持股計劃或者股權激勵。