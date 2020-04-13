投資賠光想再起！記者拐嫩妹成「奪命綁匪」…心機陪死者爸報案：我跟警很熟

圖、文／鏡週刊

2005年3月1日，任職於基隆市政府、25歲的吳姓女子，於午休時間依往例與同事們打完招呼後，離開辦公室外出用餐，順便為在五金行顧店的父母送便當，沒想到就此人間蒸發。

當天午休時間結束，吳女仍未返回座位，同事看見她桌上的電腦螢幕未關，以為她可能在樓下的櫃檯值班，因此不以為意，直到下午3點多還沒有回到座位，大家才驚覺有異，趕緊打電話找人。

但因吳女手機關機，同事於是趕緊聯絡她的父親。吳父聽到消息焦急萬分，心想每天都會幫他們送便當的貼心女兒，當天過了午飯時間仍未見人影，以為她公務繁忙，臨時抽不了身才沒返家，不料竟意外失蹤，趕緊聯絡與女兒較為親近的朋友，卻一無所獲。

吳女的友人、曾任電視台駐地記者的趙男，當天也接獲吳父電話，他宣稱自己與當地警界很熟，自告奮勇表示願意陪吳父報案。隔日下午、吳女失去音訊即將屆滿24小時，吳父便在趙男陪同下，到警察局通報女兒失蹤。

警方獲報後，先調閱監視器，發現吳女在市府附近搭上一輛銀色租賃車離去，成為她最後的身影。但人究竟去了哪裡？開車的神祕駕駛身分為何？警方問遍吳女的親友、同事皆無人知曉，案情一度陷入膠著，最後警方檢視吳女的手機通聯紀錄，才發現其中詭異之處。

時任基隆刑警隊三組組長的蔡調坤表示，警方發現吳女最後聯絡的對象正是陪同吳父報案的趙男，當趙男得知監視器有錄到吳女搭車離開市府的畫面後，便不斷向認識的記者朋友及吳女家屬打聽偵辦進度，更詢問監視器是否清楚拍下車牌號碼等，警方因此認定他涉嫌重大，於是向檢方申請搜索票。

最後在趙男家中找到關鍵證據，才讓他坦承因投資失利，案發當日他把吳女騙回住處，企圖綁架她向吳家勒贖，不料，吳女趁機從9樓脫逃時不慎摔死，釀成不可挽回的大錯。

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