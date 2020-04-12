警就診驚見高顏值護師秒變無品小王　學弟砸40萬「我在門外」心碎揭不倫

▲ 2019年12月間上演出｢警察抓警察｣的戲碼，並鬧上基隆地檢署，檢察官認定2人通姦，依妨害家庭罪起訴。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局一名員警近日察覺擔任護理師的妻子言行有異，花40萬元找徵信社，查出妻子竟然偷吃，對象竟是某派出所黃姓警察學長，2019年12月間上演出｢警察抓警察｣的戲碼，並鬧上基隆地檢署，檢察官認定2人通姦，依妨害家庭罪起訴。

2019年12月黃姓警察學長帶著學弟的護理師妻子到基隆市一家旅社開房間，徵信社跟監通知警察學弟僱主，知會轄區警方到該旅社房間｢臨檢｣，2人拒不開門，直到警察學弟打電話告知護理師「我在門外」， 2人衣著完整打開房門，因現場未查獲通姦事證，抓猴失敗眾人無功而返。學弟警察返家後，護理師妻自覺愧對丈夫，承認當天和黃姓警察學長發生關係，學弟憤而向基隆地檢署提告。

經調查，30多歲黃姓警察學長任職於基隆市警局某派出所，2019年11月到診所看病時，結識頗有顏值的護理師，雖然言談間得知，原來是自己警察學弟的太太，他雖然已婚，竟然色慾薰心無品的不斷追求護理師。後來學弟發覺妻子言行怪怪的，花40萬元聘徵信社跟監，終於查出妻子竟某派出所警察學長交往，並在12月間到基隆市某旅社開房間。

基隆檢經查證認為，根據到場警方證詞，確認黃姓員警與護理師妻子當晚一起在旅社開房間，雖然沒查獲通姦事證，但當事人護理師承認發生性行為，可證2人通姦，依此以妨害家庭罪起訴。

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