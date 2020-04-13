餐廳爆群聚染疫...老闆無辜：是客人非要內用！風向竟一面倒「不是你的錯」

▲防疫期間，不少餐廳不設內用，僅提供外送。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東廣州市新冠肺炎疫情有上升之勢，流調人員日前在排查境外輸入病例時，從當中一位患者口中得知，其曾在「Emma Food」美食店叫過外送。流調人員順藤摸瓜調查發現，這家自稱「只提供外賣」的餐廳，已經爆發多人群聚感染！

據《紅星新聞》報導，廣州市疾控中心副主任張周斌12日介紹，通過流行病學調查，排查出一美食店多個關聯病例。據他的說法，廣州3月23日排查出1例境外輸入病例，對其進行調查後，又排查出3名境外輸入確診病例。

其中一名境外輸入確診患者，出示了一張「Emma Food」美食店的名片，自稱在該美食店叫了外賣。流調人員到美食店核查發現，店主戴著口罩，店門口貼著「不設堂食，只提供外賣」的提示語，便對店主進行了風險告知。

然而，事情並不簡單。當流調人員獲悉第3名確診病例及其朋友也在該美食店用過餐後，察覺到店主可能有所隱瞞，立即再次赴現場調查，當場發現有人在店裡用餐。

對此，店主解釋稱，自己沒辦法，是客人非要內用。流調人員順藤摸瓜排查，最後發現美食店店主、店裡員工、店主一位內用的朋友以及員工家人，全都中招！

▲廣州近期的防疫備受爭議，包括入境人員居家隔離、沒有詳細公佈患者活動軌跡等。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，廣州近期的防疫備受網友熱議，此次事件的爆發，再度引發輿論旋渦。微博網民紛紛表示，「現在怪人家小店主，那你為什麼要放入境人員居家隔離」、「根本就是政府的政策出了大錯，廣州人民罵了大半個月，現在甩什麼鍋呢」、「強烈要求廣州公開本土和無症狀活動軌跡」。

廣東省公安廳12日加大防疫力度，宣佈疫情防控期間，在粵外國人必須接受新冠肺炎調查、檢驗、採集樣本、隔離治療等預防控制措施，否則給予警告、罰款、拘留等處罰，甚至會被驅逐出境。截至4月10日，廣州在住外國人共30768人人數最多的5個國家分別為韓國4600人、日本2987人、美國2724人、加拿大1832人、俄羅斯1422人、非洲國家人員4553人。