嚇到臉綠！ 口罩地圖失準藥師電話接不完

▲口罩地圖帶給民眾查詢藥局地址、口罩販售時間及庫存量的方便，但資料如不準確和及時，可能會帶給民眾誤解和藥局的困擾，衍生糾紛和質疑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每逢週六、日是民眾購買防疫口罩排隊人潮最多時候，一大早就開始開賣防疫口罩的藥局最怕的不是人潮多，而是支援系統不夠強大，11日是遇到2週可購買一次成人口罩9片的第一個週六，一早口罩地圖APP系統失準，有多家藥局口罩早已銷售一空，但卻顯示現有口罩，藥師電話接不完，說明還被民眾罵，臉都綠了！

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藥局電話卻一直響不停、接不完，「還有口罩嗎？」；「我看口罩地圖你們還有很多口罩，你怎麼沒有了？」「你暗槓了嗎？」一大堆的詢問與質疑的電話讓藥局藥師嚇到不知所措，原來是健保快易通口罩地圖上的資料錯誤，有些口罩已賣完的藥局，卻仍高掛有上千片的口罩庫存，讓民眾誤解。

「快被客人盧死了」；「一天超過100通以上的電話，回答相同的問題，還一堆客人跳針式的一直重複問同樣的問題，連吃飯上廁所都一直吵鬧，我都快要看精神科了！」；「至少花兩個小時包口罩，而且至少要再花2個小時來販售，還要面對一直進來或打電話來詢問的民眾…我們真的其他事情都不用做了！」；「感同身受，但是還是要忍住！」同一時間，藥師群組的討論都在這個議題，彼此互相取暖、互相加油打氣，也趕快求援討救兵，請求長官們盡快想辦法把口罩地圖的資料給修正正確。

4月9日口罩新制開始，一早健保署的口罩登錄銷售系統也是發生故障卡住的現象，時好時壞，藥師焦急，民眾在門口排隊等的不耐煩，有藥師形容說外頭群眾要暴動了。11日是新制後的第一個週末，又遇到口罩地圖資料錯誤，讓藥師疲於應付，真是心力交瘁！

難怪昨天有媒體報導時代力量的立委王婉諭在臉書上發文稱「藥局賣口罩不可限時」，藥師怒批：「不懂別裝懂」。除了一些藥師到臉書上留言表達不滿和說明實際的運作情形，在藥師的群組也有藥師說出委屈的心聲：「最好都給立委發，讓我有時間去看在加護病房的父親。」真令人鼻酸！

台南市藥師公會理事長吳振名表示，防疫情間，希望大家能夠互相體諒，每位代售實名制口罩的藥師都一定會盡心盡力來把這項服務做好，但有些事不是藥師可以決定、處理的，像台南市的藥局幾乎已連續數週收到的都是立體的兒童口罩，藥師也都不斷在反應給長官知道，希望能立體、平面都能配給，但到目前為止收到的仍是以立體的為主，就有民眾因他的小孩戴不下立體口罩，怒嗆藥師不換給他平面的兒童口罩就要來砸店；民眾現在也都很倚賴口罩地圖來知道哪邊還有口罩可買，但口罩地圖的資料如不準確，挨罵受傷的又是藥師，真的要拜託民眾多多體諒藥師，也配合各藥局購買口罩的注意事項，這樣雙方就可心平氣和的完成購買及販售口罩。

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