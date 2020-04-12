拿錯健保卡怕「被逼下跪」重演　高雄女藥師嚇傻急報警尋人

▲有民眾領口罩後拿錯健保卡，藥師急報警協請警方處理。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

高雄市1名女藥師日前緊張跑到三民第二分局鼎金派出所報案稱，有民眾誤拿健保卡離去，有鑑於過去曾有藥師因拿錯健保卡被要求下跪的事件，這名女藥師深怕惹事上身，遂趕緊報請警方協助處理，所幸經警協尋，很快就找到了拿錯健保卡的顏姓女子，事件平安落幕。

今年3月11日台北市南港區1名李姓婦人帶著鄰居健保卡到住家附近的藥局買口罩，因藥師忙中疏忽，還錯健保卡，李婦回家發現後，回到藥局找王姓藥師理論，疑似要求藥師下跪道歉，引發喧然大波。

而高雄三民區某藥局日前也發生民眾拿錯健保卡的事情，該藥局女藥師發現後相當緊張，為避免引發類似糾紛，趕緊衝至附近的鼎金派出所報案，希望警方能協助找到拿錯健保卡的顏姓女子。

值班員警見狀迅速循線找到顏女電話，經連絡確認後，顏女才發現自己領口罩後領到別人的健保卡，隔日連忙將卡片送回藥局交給藥師，而對於誤拿一事，她表示是自己一時疏忽沒有核對，為此感到非常抱歉，也很不好意思。

警方則呼籲，現在正值疫情非常時期，藥師忙碌中難免會出差錯，對於這類情形希望大家能體諒藥師的辛勞，除此之外也藉機提醒民眾，排隊領口罩時應注意秩序，盡量避免因排隊或購物與他人起口角爭執，增加飛沫傳染風險，又或者演變成觸法行為。

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▲有民眾領口罩後拿錯健保卡，藥師急報警協請警方處理。（圖／記者洪正達翻攝）