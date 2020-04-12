　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拿錯健保卡怕「被逼下跪」重演　高雄女藥師嚇傻急報警尋人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民眾買口罩拿錯健保卡，藥師急報警協尋。（圖／記者洪正達翻攝）

▲有民眾領口罩後拿錯健保卡，藥師急報警協請警方處理。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

高雄市1名女藥師日前緊張跑到三民第二分局鼎金派出所報案稱，有民眾誤拿健保卡離去，有鑑於過去曾有藥師因拿錯健保卡被要求下跪的事件，這名女藥師深怕惹事上身，遂趕緊報請警方協助處理，所幸經警協尋，很快就找到了拿錯健保卡的顏姓女子，事件平安落幕。

今年3月11日台北市南港區1名李姓婦人帶著鄰居健保卡到住家附近的藥局買口罩，因藥師忙中疏忽，還錯健保卡，李婦回家發現後，回到藥局找王姓藥師理論，疑似要求藥師下跪道歉，引發喧然大波。

而高雄三民區某藥局日前也發生民眾拿錯健保卡的事情，該藥局女藥師發現後相當緊張，為避免引發類似糾紛，趕緊衝至附近的鼎金派出所報案，希望警方能協助找到拿錯健保卡的顏姓女子。

值班員警見狀迅速循線找到顏女電話，經連絡確認後，顏女才發現自己領口罩後領到別人的健保卡，隔日連忙將卡片送回藥局交給藥師，而對於誤拿一事，她表示是自己一時疏忽沒有核對，為此感到非常抱歉，也很不好意思。

警方則呼籲，現在正值疫情非常時期，藥師忙碌中難免會出差錯，對於這類情形希望大家能體諒藥師的辛勞，除此之外也藉機提醒民眾，排隊領口罩時應注意秩序，盡量避免因排隊或購物與他人起口角爭執，增加飛沫傳染風險，又或者演變成觸法行為。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼民眾買口罩拿錯健保卡，藥師急報警協尋。（圖／記者洪正達翻攝）

▲有民眾領口罩後拿錯健保卡，藥師急報警協請警方處理。（圖／記者洪正達翻攝）

ET快訊
酒店妹現身殯儀館「微鞠躬」道歉！辯吃燒酒雞+安眠藥..婦人家
區間測速「時速50km前進」！重機騎士慘被火爆男拖下車：騎那
阿滴道歉了！臉書PO文認2疏失：我不該代表台灣
北市15歲少年大樓墜落！民眾目睹嚇壞　意識模糊急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店妹撞斃晨運婦…現身殯儀館「微鞠躬致歉」！辯吃燒酒雞+安眠藥：我記憶空白

26歲裝潢商拼出事業一片天　購千萬超跑犒賞自己才10天...自撞起火慘成焦屍

疑感情問題+課業...北市15歲少年「7樓墜落」送醫搶救！媽聽到落地巨響嚇壞

辯吃燒酒雞！酒店妹酒駕撞死晨運婦…經紀人慘被同行肉搜「出來負責」

快訊／北市文山區「15歲少年」大樓墜落！民眾目睹嚇壞　意識模糊急送醫

買完口罩隔天又來！汐止男求藥局「給個方便」…遭拒後狂吼：不要為難我　

花蓮箭瑛大橋前「小客車自撞號誌桿」！正副駕駛雙亡　後座乘客重傷

區間測速「時速50km前進」！重機騎士慘被火爆男拖下車：騎那麼慢騎殺小

拿錯健保卡怕「被逼下跪」重演　高雄女藥師嚇傻急報警尋人

台26線車城路段追撞事故！小客車「翻覆路中央」釀8傷

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

運用標點符號、GIF當背景　IG限時動態搭6創意質感升級

酒店妹撞斃晨運婦…現身殯儀館「微鞠躬致歉」！辯吃燒酒雞+安眠藥：我記憶空白

26歲裝潢商拼出事業一片天　購千萬超跑犒賞自己才10天...自撞起火慘成焦屍

疑感情問題+課業...北市15歲少年「7樓墜落」送醫搶救！媽聽到落地巨響嚇壞

辯吃燒酒雞！酒店妹酒駕撞死晨運婦…經紀人慘被同行肉搜「出來負責」

快訊／北市文山區「15歲少年」大樓墜落！民眾目睹嚇壞　意識模糊急送醫

買完口罩隔天又來！汐止男求藥局「給個方便」…遭拒後狂吼：不要為難我　

花蓮箭瑛大橋前「小客車自撞號誌桿」！正副駕駛雙亡　後座乘客重傷

區間測速「時速50km前進」！重機騎士慘被火爆男拖下車：騎那麼慢騎殺小

拿錯健保卡怕「被逼下跪」重演　高雄女藥師嚇傻急報警尋人

台26線車城路段追撞事故！小客車「翻覆路中央」釀8傷

中職／洪一中「回娘家」研究搖滾席　傳球可能有死角

粉絲當他面做1舉動...周杰倫苦笑曝「歌紅人不紅」出道心酸！

不用找代購了！NBＸthisisneverthat最帥聯名首登台　經典827必收

JHBL／U19世青國手變身菜鳥教頭　李家慶執教再出發

別當冤大頭！App Store也出現騙錢軟體　試用期後就自動扣錢

酒店妹撞斃晨運婦…現身殯儀館「微鞠躬致歉」！辯吃燒酒雞+安眠藥：我記憶空白

約女網友拍片約會…三原慧悟要求「住妳家」掀戰！　「被曝私訊截圖」親上火線道歉

JHBL／永仁大勝七賢拿季軍　教頭讚：超乎能力範圍

同理出發vs展現堅毅！阿滴更新「寫給世界的一封信2.0」　兩版說明全文曝

全台累積388例「109人康復」　最新3例關係曝！出現解隔離「上班」再確診

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

酒店妹撞死人　送醫後醒了：我怎在這

囂張滑手機影片曝　酒店撞死人肇逃

員警踹屁孩頭部　影片掀正反論戰

奥迪超跑自撞成火球　男夾困駕駛座活活燒死

酒店妹酒駕撞死人肇逃

即／北市文山區15歲少年大樓墜落

沒了老公後…美熟女6年幫1萬名男客「升天」進帳700萬

獨／護國舞小姐吹哨關鍵曝！「1句話」她嚇壞..大班揭內幕

女公關來不及跑！小吃店繼續營業　高市府開出首張罰單

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

好心載他去國小同學家　找你一下午！警傻眼：那人就是你

警抓妻偷吃　驚見小王竟是學長

福義軒多次違法超時工作重罰15萬

更多熱門

相關新聞

藥局排超長陳時中：下週人潮會減

藥局排超長陳時中：下週人潮會減

口罩新制正式上路，片數變多、健保卡不分單雙號皆可領，但藥局依然大排長龍，家長怨買不到兒童口罩，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示：「這星期排隊人潮大概不會減。」籲民眾給點耐心等待人流消化。

口罩地圖失準藥師電話接不完

口罩地圖失準藥師電話接不完

「呃」爭議！星國移生產機器回國　經部曾提關鍵重點

「呃」爭議！星國移生產機器回國　經部曾提關鍵重點

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

獨／護國舞小姐吹哨關鍵曝！「1句話」她嚇壞..大班揭內幕

獨／護國舞小姐吹哨關鍵曝！「1句話」她嚇壞..大班揭內幕

關鍵字：

高雄三民區口罩健保卡藥師鼎金派出所誤拿

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

閃亮亮退出硬漢兄弟！

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

陳時中：口罩配售量已大於總人口

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面