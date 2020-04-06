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藥師真好用！ 政府長照2.0政策推動可善用藥師

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▲藥師到病患家中進行用藥整合檢視與用藥指導，不僅讓病患用藥更安全，也能獲得更好的居家照護。（圖／記者林悅翻攝）

▲藥師到病患家中進行用藥整合檢視與用藥指導，不僅讓病患用藥更安全，也能獲得更好的居家照護。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

實名制口罩發售成功，社區健保藥局著實扮演相當重要的角色，藥師可發揮的功能更是多元，台南市藥師公會指出，藥師這麼好用，政府在長照2.0這個區塊是否也考慮善用藥師？讓藥師來做社區整體的照護？

台南市藥師公會指出，社區健保藥局代售實名制口罩已經滿2個月了，此次新冠肺炎疫情，行政院一聲令下發布自2月6日起實施防疫口罩實名制到健保藥局購買，屬於個人營利事業的全國6500多家社區健保藥局全部無償義無反顧配合政府政策，隨即上線代售政府防疫口罩，非屬公家機關、也非屬國營事業的社區健保藥局，在代售口罩的過程中不僅所收的口罩費用需完全上繳國庫，還得忍受不理性民眾的謾罵，但全國的社區健保藥局藥師本於專業與社會責任，還是咬著牙全力配合，也讓行政院長蘇貞昌於受訪時表示台灣實名制是全世界唯一做成功的，而實名制口罩的發放方式也被全球多個國家爭相學習模仿。

請繼續往下閱讀...

這次的社區健保藥局代售實名制口罩實施已屆滿2個月，確實讓政府眼前僅有的口罩資源能快速分散到全國各地，透過6500家的社區健保藥局據點讓民眾能夠快速買到，也讓民眾能儘速心安，免於買不到口罩的恐慌，社區健保藥局可發揮的功能也在這次的防疫過程中充分展現出來，被政府和民眾看見。

但疫情的防範是一時的，攸關我國社區整體照護與全民所需的長照10年2.0計畫，更是政府讓人民安居樂業很重要的一項長期工程，特別是在台灣人口老年化越來越嚴重的現在，因為需要照顧家中的年邁被照顧者，已拖跨不少人的家庭，甚至造成一些民眾被迫失業來照顧家人，藥師這麼好用，政府在長照2.0這個區塊是否也考慮善用藥師？讓藥師來做社區整體的照護？

台南市藥師公會理事長吳振名表示，政府長照1.0完全沒納入藥師，長照2.0雖然有納入藥師，但在實施辦法中，藥師能執行與發揮的項目卻相當有限，以台南市為例，目前已通過長照藥師訓練且領有長照執行資格證照的藥師共有200多位，台南市藥師公會去年也申請通過長照ABC體系中的B級單位，但去年一整年卻完全沒有被社會局長期照顧管理中心，分派到任何一個個案可去執行長照業務，藥師空有長照專業與資格卻完全無法發揮。

吳振名說，藥師極力配合政府政策，在經歷過此次防疫口罩代售業務之後，讓許多民眾深深體會到藥師的親民與社區健保藥局的便民，真的是照顧社區民眾健康最貼近又方便的好鄰居，因此，在這次新冠肺炎疫情平定之後，政府的長照2.0政策真該好好善用藥師、讓藥師可以充分發揮他們的專業長才。

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