慰勞抗疫老藥師辛勞　黃偉哲親送鮮食打氣！

▲台南市長黃偉哲8日特別帶領市府防疫團隊，外送新鮮食材慰勞年屆古稀的陳盈舟藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「口罩實名制」販售政策自2月6日起施行迄今已屆滿2個月，台南市長黃偉哲8日特別帶領市府防疫團隊，外送新鮮食材慰勞年屆古稀的陳盈舟藥師，並感謝台南市近6百家健保藥局的藥師、藥劑生為照護民眾健康，不辭辛勞，全力支持防疫政策。

黃偉哲市長一早化身外送員，從安南區本淵寮公有零售市場帶著新鮮食材，前往中西區「千代藥局」，慰勞高齡72歲、不畏病痛仍戮力從公的陳盈舟藥師，陳藥師接獲溫馨食材感動萬分。

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黃偉哲市長表示，社區藥局平時就是民眾「用藥安全把關的好厝邊」，陳藥師年屆古稀又罹病在身，在新冠肺炎疫情正熾的時期，不選擇養老避災，反而更熱忱投入口罩配售，犧牲奉獻的精神，尤其令人感佩。黃市長也提醒社區藥局藥師、藥劑生們，為防疫把關的同時，也要注意維持自身健康。

黃偉哲市長呼籲市民朋友，近來疫情嚴峻，民眾持慢性病連續處方箋就近在社區健保藥局領藥，除可獲得藥事人員的專業服務，減少舟車勞頓，更可避免出入醫療院所，降低感染風險。防疫期間，注意勤洗手、避免觸摸眼口鼻，保持適當社交距離，搭乘大眾交通工具及出入醫療院所請配戴口罩，持續注意個人衛生，一同對抗新冠肺炎。



台南市衛生局指出，民眾出入觀光景點時，應與他人保持室內外社交距離或配戴口罩，搭乘大眾運輸則應全程配戴口罩。因應口罩需求量增加，政府自3月起已推出口罩實名制政策2.0版，並增加預購量，民眾購買口罩除可到健保藥局、衛生所購買外，也可以上網登錄「eMask口罩預購系統」（網址：https://emask.taiwan.gov.tw/msk/index.jsp） 或手機下載「全民健保行動快易通」預購，歡迎善加利用。

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