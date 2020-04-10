貼著痠痛藥布繼續奮戰　台南藥師力挺「實名制」和「口罩外交」

▲台南市70歲的安心藥局蔡榮崇藥師即使痠痛貼著痠痛藥布，也要力挺政府的實名制口罩制度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

相較之前成人口罩1週可買3片，9日開始的口罩新制，2週可買9片，到社區健保藥局排隊購買的人更踴躍，甚至是首次購買民眾，健保藥局大約都比之前更縮短時間，就能將每天固定200份成人口罩給全部賣完，完售速度更快，但因片數增加，藥師預先分裝口罩時間變得更長，大約比以往多花1.5倍的時間來作分裝。

位在台南市南區邊陲地帶喜樹地區的安心藥局蔡榮崇藥師說：「現在唯一會耽擱到的是找錢所花的時間，因為成人9片45元，兒童10片50元，如果政府能將成人口罩也調整成成人1次可買10片，這樣不論是民眾付錢或是藥師代收款都會變的更方便，1份10片，50元銅板一個；2份，百元鈔1張，這樣銷售的速度一定又會更快，民眾可以更快買到口罩，建議政府可以盡快將成人口罩也改成1次可買10片」。

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70歲的蔡榮崇也說：「現在看到郵差送口罩來是又愛又怕，愛的是民眾又有口罩可買，但怕的是自己的痠痛貼布不知又要貼多少？現在一天需分裝成人200份1800片、兒童20份200片，總共2000片的口罩，像我們這種70歲的老骨頭，口罩開始分包，一坐就需兩三個小時以上，雙手又要動不停，肩膀和腰都痠的要命，痠痛貼布就成了最好的貼身夥伴啦！」。

對於媒體報導政府的口罩外交好大方，但基層藥局哀怨呼籲取消實名制口罩販售，蔡榮崇則不平地說：「藥師很高興參與防疫的工作，那個報導是有些誤導，對藥師參與防疫可能也會受到傷害，每位藥師都是全心全力來力挺政府實名制以讓政府能公平又平均來照顧到全國的民眾，即使是退出實名制的藥局也是真有他們不得已的苦衷，不然也一定會堅持到疫情平定為止；退出的240家佔全國6500家藥局不到4％，比例微乎其微，但不能一竿子打翻這6500家，從2月6日開始迄今努力配合實名制發放口罩的藥局藥師的辛勞」。

蔡榮崇也說：「口罩外交不僅可以幫助全世界的其他國家人民，是台灣人慈悲心的展現，也可藉此打開我們台灣的外交困境，更可藉此把台灣醫療與製造先進的成果介紹給全世界，對台灣的醫療技術形象與經濟外銷拓展都會很有幫助，藥師絕對是力挺政府的實名制制度和口罩外交的，台灣加油！台灣是最棒的！」

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，不論是老、中、青的藥師都感謝也支持政「實名制」和「口罩外交」政策。

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