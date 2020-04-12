新冠肺炎康復人數破百！累計388人確診　109人解除隔離

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，昨（11）日國內新增1,102例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計46,547例（含41,681例排除），其中388例確診（今日新增案386至388），分別為333例境外移入及55例本土病例，確診個案中6人死亡。另外，今日在新增10例解除隔離，共109人解除隔離。

指揮中心指出，全球累計1,723,092例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國526,396例、西班牙161,852例、義大利152,271例、德國117,658例及法國93,790例為多；病例中107,979例死亡，以美國20,463例、義大利19,468例、西班牙16,353例、法國13,832例及英國9,875例為多。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲台灣新冠肺炎確診人數圖。（圖／曾梓倩製）