短裙妹藏小吃部藏陪喝酒！高市開出禁令後首張罰單…闆娘急問：多少錢



▲高雄市聯合稽查小組突襲左營區小吃部，發現內有小姐陪侍，立即開出舉發單。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

配合中央流行疫情指揮中心下令自4月9日起，凡有男女陪侍的店家都要停業，高雄市政府當日即啟動聯合稽查宣導請業者配合暫停營業，但後續仍接獲民眾通報有業者投機私下營業，11日晚間經發局與警察局親自率隊，並聯合衛生局突襲左營區小吃部，即發現穿著短裙的陪侍小姐，她們來不及離開當場被逮，市府立刻開出第一張舉發單，並要求該店清空客人、停止營業。

▲高雄市聯合稽查小組突襲左營區小吃部，發現內有小姐陪侍，立即開出舉發單。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於陸續接獲民眾通報有業者投機私下營業，11日晚間經發局伏和中局長與警察局李永癸局長親自率隊，並聯合衛生局突襲左營區一間小吃部，不料稽查即發現有營業行為，包廂內還有公關小姐來不及離開當場逮到陪侍。

市府立刻開出第一張舉發單，並要求立即請該店清空客人、停止營業，並向業者說明這已經違反規定，業者還當場詢問要罰多少？官員則回答依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，裁罰3千至1萬5千元，以後續發公文的金額為準，隨後請業者在舉發單簽名。

警察局也將該店列入重點查核對象，至於其他3家被稽查的業者抽查皆已全數配合停業。「防疫不容漏洞，市府一定會強力稽查重罰。」高雄市政府經發局伏和中局長表示，市府警察局、衛生局及經發局已組成聯合稽查小組，將不定期強力稽查酒家、舞廳、視聽歌唱等行業，強烈要求有男女陪侍的店家一定要停業，違者最重可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰。

警察局長李永癸局長指出，警方在疫情改善前一定會全力配合經發局及衛生局掃盪有陪待服務之店家，也請店家不要懷疑市府的決心，務必配合停止營業，違者決不留情。

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