　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藥局排口罩被酸爆！他狂列5點「以為大家都願意？」　網：該感謝長輩去排

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 排隊買口罩 。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「14天買9片口罩」政策9日開跑，而藥局再次出現排隊人龍，對此網上不乏嘲諷聲浪，認為都有預購機制了，到底是多愛排！一名網友感嘆，最近每天看到不少排口罩文，同時也吸來許多冷嘲熱諷，於是發文列出幾個關鍵原因，希望大家能尊重每個人買口罩的方式。

網友在臉書社團「新竹大小事」發文，「口罩排隊文一天好幾篇，真的不知道為什麼看到排隊就在發文，然後下面就是一堆相同的留言，為何不網路買？」撇開單純喜歡排隊、交際、打發時間的人，他列出5個可能原因，如下：

請繼續往下閱讀...

1.網路沒有辦法買小朋友的口罩。
2.買了要用信用卡結帳，老人家不一定有信用卡。
3.就算要轉帳還是得出門，因為老人家不一定會有網路銀行。
4.取貨必須要去超商，還是得出門一趟。
5.預購、付款、取貨都有時間性的限制，付款跟取貨還是得出門一趟至兩趟。

▲▼14天領9片口罩首日，藥局排隊人潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲現在是14天領9片口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

他表示，「綜合以上規則，有人喜歡銀貨兩訖的方式，就跟我們超商取貨付款一樣，所以請大家不要一看到排隊就發文！因為沒有人喜歡排隊…防疫已經很辛苦，請支持政府！」

對此，許多人心有戚戚焉，「認同，我是快生了的孕婦，我也去排了一個多小時，急著馬上拿到」；同時，有網友以另一個角度思考，直言「我超歡迎老人家去排隊的耶～必須給個讚。反正他們時間很多，這樣就不會跟我們上班族搶網路預購額度，不然超過額度又要抽籤。我們上班族要排隊買真的有難度，有時買得到有時買不到。」

不少網友則認同觀點，表示「青菜蘿蔔各取所好，選擇了就別抱怨！無論是排隊或網購也沒妨礙到他人，所以也不要用自己的想法去批評他人選擇的方法」、「喜歡用什麼方式購買就用什麼方式購買，但不要在哪靠杯靠木，不會有任何改變！年輕人不喜歡排就網購啊，老人家時間多不給他排還不高興」、「酸民就是酸別人來提升自己的優越感嘛」、「台灣就是一堆無知的酸民阿！不然為何社會越來越亂，壞人越來越多」、「可以出門排隊買美食，不能出門去超商，藥局，無法理解這種邏輯」。

不過，還是有另一派人吐槽，「為什麼家裡的年輕人不幫家裡的長輩用手機買」、「老人家沒信用卡沒網路銀行，然後連願意幫買的家人子女都沒有嗎？那是做人多失敗阿」。

ET快訊
楊蕙如質疑阿滴「Youtuber可代表台灣罵人？」　網列3爭
驚悚畫面曝！千萬超跑雨天失控撞電桿成火球　男慘困駕駛座活活燒
募資超標5倍！阿滴再公開「2.0版廣告文案」曝最新計畫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

守護防疫第一線醫護人員　王定宇號召王正坤醫師等合捐2萬3支防疫護目鏡

阿滴「廣告文案2.0」再惹議…同樣問題還在！這點更嚴重：沒搞清楚台灣角色

鬍鬚張招牌遭塗鴉！　MAN味絡腮鬍造型變成「時尚潮男」

金芭黎「護國舞小姐」傳遭封殺！　韓市府採取動作：會主動提供協助

藥局排口罩被酸爆！他狂列5點「以為大家都願意？」　網：該感謝長輩去排

專家揭「貂」新冠肺炎病毒感受性高　確診者有養要隔離

「好市多斷貨神物」精油香皂推新味！一大塊52元洗超久　少女粉色夢幻炸

在國外老是被誤認...華航「China Airline」要改名？　林佳龍說話了

楊蕙如質疑阿滴「Youtuber可代表台灣罵人」？　網列3點爭議：誰授權給他的

溫柔反擊！愛莉莎莎揪黑人約會意猶未盡　喊話譚德塞

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

運用標點符號、GIF當背景　IG限時動態搭6創意質感升級

口罩抵歐！歐盟官網大秀台灣國旗　讚賞並呼應「#TaiwanCanHelp」

守護防疫第一線醫護人員　王定宇號召王正坤醫師等合捐2萬3支防疫護目鏡

阿滴「廣告文案2.0」再惹議…同樣問題還在！這點更嚴重：沒搞清楚台灣角色

鬍鬚張招牌遭塗鴉！　MAN味絡腮鬍造型變成「時尚潮男」

金芭黎「護國舞小姐」傳遭封殺！　韓市府採取動作：會主動提供協助

藥局排口罩被酸爆！他狂列5點「以為大家都願意？」　網：該感謝長輩去排

專家揭「貂」新冠肺炎病毒感受性高　確診者有養要隔離

「好市多斷貨神物」精油香皂推新味！一大塊52元洗超久　少女粉色夢幻炸

在國外老是被誤認...華航「China Airline」要改名？　林佳龍說話了

楊蕙如質疑阿滴「Youtuber可代表台灣罵人」？　網列3點爭議：誰授權給他的

溫柔反擊！愛莉莎莎揪黑人約會意猶未盡　喊話譚德塞

加油要快！油價明天調漲0.6元「連跌六周反彈」

巨胸校花「跟3哥哥輪流睡」！　認了：每天被吻醒…超狂私生活曝光驚呆網

守護防疫第一線醫護人員　王定宇號召王正坤醫師等合捐2萬3支防疫護目鏡

終止連6降！汽柴油調漲0.6元　95無鉛汽油每公升19.4元

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

粉絲護航嗆惡評尷尬了！花美男YouTuber「那是我媽…」　韓網全衝去朝聖驚呼：長好帥

阿滴「廣告文案2.0」再惹議…同樣問題還在！這點更嚴重：沒搞清楚台灣角色

2K錦標賽太陽雙雄內鬥　布克奪冠捐款10萬美元抗疫

油價將漲「趁便宜先囤積」？多少公升違法、幾個月過期先弄清楚

危老重建南台灣推不動　傳地主「口氣大」嚇退開發商

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

陳時中：口罩配售量已大於總人口

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

雷雨彈登陸！最冷時間表6縣市探10℃

郵件2關鍵字曝光　陳時中打臉WHO

3分鐘台語版「譚德塞記者會」笑噴

林薇嗆譚德塞爆紅！父親故事令人鼻酸

14天9片口罩超富有！ICU名醫說話了

今越晚越冷全台急凍3天！6縣市低溫特報「下探7度」時間

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了！

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

陳時中亮電郵「全英文朗讀」回擊WHO

超商領口罩「開袋一瞥不對勁」！回家細看驚呆了

單親媽放2月無薪假！水電哥霸氣一段話暖哭網

更多熱門

相關新聞

金芭黎護國舞小姐遭封殺！高市府將主動聯絡

金芭黎護國舞小姐遭封殺！高市府將主動聯絡

高雄市金芭黎一名舞小姐舉報剛從大陸武漢回來的台商感染新冠肺炎，讓高雄市衛生局及時能夠補防疫破口，但是她在排除感染之後，卻遭到「封殺」，民進黨立委劉世芳則在臉書發文，問高市府幫或不幫，高市府回應，會主動尋找這名舞小姐，給予適切幫忙，並建議立委向中央建議建立吹哨者保護和獎勵機制。

專家揭「貂」新冠肺炎病毒感受性高

專家揭「貂」新冠肺炎病毒感受性高

新北公有密閉型場館關閉再延後

新北公有密閉型場館關閉再延後

崔天凱：中美經貿團隊應視訊開會

崔天凱：中美經貿團隊應視訊開會

募資超標5倍！阿滴再曝「新廣告文案」

募資超標5倍！阿滴再曝「新廣告文案」

關鍵字：

口罩藥局排口罩口罩預購長輩新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

閃亮亮退出硬漢兄弟！

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

陳時中：口罩配售量已大於總人口

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

確診女死前求救40次！妹聽錄音傻了

梧桐妹被嗆「當妳媽死了？」21字反擊

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面