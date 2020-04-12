藥局排口罩被酸爆！他狂列5點「以為大家都願意？」　網：該感謝長輩去排

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「14天買9片口罩」政策9日開跑，而藥局再次出現排隊人龍，對此網上不乏嘲諷聲浪，認為都有預購機制了，到底是多愛排！一名網友感嘆，最近每天看到不少排口罩文，同時也吸來許多冷嘲熱諷，於是發文列出幾個關鍵原因，希望大家能尊重每個人買口罩的方式。

網友在臉書社團「新竹大小事」發文，「口罩排隊文一天好幾篇，真的不知道為什麼看到排隊就在發文，然後下面就是一堆相同的留言，為何不網路買？」撇開單純喜歡排隊、交際、打發時間的人，他列出5個可能原因，如下：

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1.網路沒有辦法買小朋友的口罩。

2.買了要用信用卡結帳，老人家不一定有信用卡。

3.就算要轉帳還是得出門，因為老人家不一定會有網路銀行。

4.取貨必須要去超商，還是得出門一趟。

5.預購、付款、取貨都有時間性的限制，付款跟取貨還是得出門一趟至兩趟。

▲現在是14天領9片口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

他表示，「綜合以上規則，有人喜歡銀貨兩訖的方式，就跟我們超商取貨付款一樣，所以請大家不要一看到排隊就發文！因為沒有人喜歡排隊…防疫已經很辛苦，請支持政府！」

對此，許多人心有戚戚焉，「認同，我是快生了的孕婦，我也去排了一個多小時，急著馬上拿到」；同時，有網友以另一個角度思考，直言「我超歡迎老人家去排隊的耶～必須給個讚。反正他們時間很多，這樣就不會跟我們上班族搶網路預購額度，不然超過額度又要抽籤。我們上班族要排隊買真的有難度，有時買得到有時買不到。」

不少網友則認同觀點，表示「青菜蘿蔔各取所好，選擇了就別抱怨！無論是排隊或網購也沒妨礙到他人，所以也不要用自己的想法去批評他人選擇的方法」、「喜歡用什麼方式購買就用什麼方式購買，但不要在哪靠杯靠木，不會有任何改變！年輕人不喜歡排就網購啊，老人家時間多不給他排還不高興」、「酸民就是酸別人來提升自己的優越感嘛」、「台灣就是一堆無知的酸民阿！不然為何社會越來越亂，壞人越來越多」、「可以出門排隊買美食，不能出門去超商，藥局，無法理解這種邏輯」。

不過，還是有另一派人吐槽，「為什麼家裡的年輕人不幫家裡的長輩用手機買」、「老人家沒信用卡沒網路銀行，然後連願意幫買的家人子女都沒有嗎？那是做人多失敗阿」。