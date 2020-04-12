紐約返台「比照武漢」直接強制集中檢疫？　陳時中鬆口：有在思考

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（12）日下午召開記者會，宣布國內再增3例確診個案。有媒體詢問，現在紐約確診人數超過16萬人，過去從武漢回台都要集中檢疫，紐約回台部分是否有考慮？對此，指揮官陳時中鬆口表示，有在做思考，不過，目前一入境有症狀，就直接送到集中檢疫，採檢陰性後才回家做居家檢疫，目前成效控制良好。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）





陳時中表示，紐約這方面是否集中檢疫，是有在做思考，不過，他說，武漢那時候尖峰時候，相關情況更不清楚，所以才採用集中檢疫方式。所有現在一進來有症狀就採檢，直接送到集中檢疫，採檢陰性後才到家裡做居家檢疫，目前成效算控制良好。





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▲紐約新冠肺炎疫情嚴峻，外界認為從紐約返台民眾需要強制送集中檢疫。（圖／路透）

指揮中心表示，今天國內新增3例確診個案，其中2例境外移入及1例本土。本土個案為20多歲男性（案386），為案195（自美國境外移入）之同住友人，有過敏症狀，於案195確診後列為接觸者，進行居家隔離，於今日確診；相關接觸者持續調查中。

2例境外移入個案分別為40多歲男性（案387）及40多歲女性（案388）。其中案387於2月20日前往美國工作，3月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，自行服藥並無就醫；4月10日返國時機場採檢，於今日確診。

案388為案358之妻子，於1月13日一同前往英國探親；4月2日抵台後，居家檢疫期間出現味覺及嗅覺喪失，於3日就醫採檢，今日確診。