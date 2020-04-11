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手機用戶若接觸確診病患會發警告　蘋果和谷歌破天荒合作追蹤平台

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▲▼iPhone 11 Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果與谷歌兩大科技巨頭首度破天荒合作。（圖／記者邱倢芯攝）

記者姚惠茹／台北報導

蘋果（Apple）與谷歌（Google）兩大科技巨頭首度破天荒合作，聯手開發新冠肺炎（COVID-19）接觸追蹤平台，只要手機用戶與新冠肺炎確診者接觸就會發出警告，以iOS及Android作業系統全世界使用者約30億來看，有助於對抗疫情蔓延。

蘋果和谷歌這次開發的接觸者追蹤平台，主要是利用iPhone和Android智慧型手機現有的藍牙技術，來追蹤不同手機間的距離，首先將會在5月中推出手機的應用程式，供雙方用戶下載，互通各國衛生部門發布的訊息。

當手機用戶下載應用程式之後，一旦有人病毒檢驗呈現陽性反應，就會透過手機搜尋過去14天的定位紀錄，其他用戶若有密切且長時間接觸確診者就會收到警示訊息，像是「警告：你最近曾密切接觸新型冠狀病毒檢驗呈陽性反應的人士，點選以得知詳情」。

新冠肺炎接觸追蹤平台將囊括全世界使用iOS及Android作業系統的30億用戶，但同時意味著用戶的手機將會有受到監控的風險，為此蘋果與谷歌在聲明中強調，用戶隱私與安全是設計核心，只要用戶刪除程式，所有的個資也會一併被刪除，而且不會和兩家公司的廣告業務產生連結。

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