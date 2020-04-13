類包機367台人今、明解隔離　讚「台灣醫療體系」盼外界少批評

▲類包機湖北台灣人今、明解除隔離。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供，下同）

記者陳政錄／台北報導

時隔超過80天終於回家！搭乘3月39、30日兩架次自上海返台「類包機」的367名滯留湖北台灣人，於今、明零時起陸續解除隔離，今晨首批153名在離開北部檢疫所前，特別錄製影片感謝醫護、政府，也曝光檢疫所內部畫面。一名男子吐露心聲，希望社會能夠接納他們這些身不由己的人，不要批評攻擊。

A先生是短期赴武漢出差，他因為封城滯留在當地，以及返台後接受14天隔離，一別家鄉就是80天以上，直言非常感謝台灣政府，還有第一線醫療人員的協助，「台灣的醫療體系還是很好的。」

▲男子錄影致謝，也希望外界不要批評滯留在湖北的台灣人。

他進一步補充，自己經檢測後核酸呈陰性，包括上個月在大陸醫院檢測也是呈現陰性，過程都有配合檢疫，因此希望每個在台灣或是大陸的台灣人，請「不要批評攻擊湖北台灣人。」最後覺得還是一句感謝，謝謝海基會，自救會，讓我們可以平安回家，「隔離所環境很不錯。」

另一位媽媽也抱著小孩，在畫面中對大家說，「寶寶知道要回家了很開心」，謝謝大家。難掩如釋重負後，終於能重返正常生活的喜悅之情。

根據隔離民眾曝光的畫面，搭乘3月29日首架次類包機居住的北部某檢疫所，配置環境大致與先前幾次包機台灣人相同，除部分媽媽和小孩同住外，多採取一人一間，有上下舖、電視、書桌、獨立衛浴，還有熱水壺、電扇、吹風機、檯燈等基本家電。

▲檢疫所設施齊全，環境良好。

在今晨結束隔離前，檢疫所後勤組除了貼心準備泡麵、餅乾供大家宵夜，也準備麵包餐盒供台灣人帶上車離開，不少小孩透過謝謝繪畫，感謝醫務人員和政府的辛勞。

據了解，滯留湖北台灣民眾自2月3日、3月10日發動兩批三架次武漢包機返台後，我方再度於3月29、30日透過上海的華航定點定時航班，讓陸續解封後的湖北（武漢除外）滯留台灣人搭乘，共載回153、214名台人，其中153人今晨解除隔離返家，214人預計將於14日零時解除隔離。

值得注意的是，綜合指揮中心和滯留湖北台灣人說法，兩架次類包機人員目前核酸檢測均呈陰性，惟第二架次有三人一度疑似因勞累，出現發燒症狀，雖目前均已退燒，但是否調整個別人員解除隔離時間，仍待指揮中心決議。

為繼續接返台灣人返台，在武漢市4月8日解除通道管制後，因據陸委會、海基會統計，仍有700多名滯留湖北民眾登記返台，因此我方將於4月20、21日再發動兩架次「類包機」，預計能載回約440名台灣人。

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