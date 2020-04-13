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「醫療體系若崩潰死亡率破10%」　醫估疫情恐拖2年：籃球賽才第一節已很累

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採檢個案人力成本曝　醫估疫情恐拖2年：籃球賽才第一節結束，我們已很累。（圖／東森新聞）

▲台大醫院急診部主任黃建華指出，碰過一些症狀非常輕微的病人，但X光片上就呈現變化，做採檢後發現是陽性個案。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎到底什麼時候才能終結？台灣醫學界給出答案，恐怕是2年之後！台大、榮總、長庚等7位醫師12日開了一場研討會，他們認為，台灣雖守住第一波疫情，但第二階段重要的是揪出輕症或無症狀患者，因此也呼籲政府，應該替境外歸國的人全面且嚴格的普篩。專家說，醫療體系若崩潰，死亡率會很高超過10%。

與會的醫師公會全聯會理事王宏育表示，「新冠肺炎何時可以結束，我們當然是希望夏天可以結束」，但他都回答美國華裔科學家、愛滋病雞尾酒療法發明人何大一說要2年，「所以我個人是比較悲觀，我總覺得這好像一場60分鐘的籃球賽，現在才第一節剛結束，我們已經很累了。」

請繼續往下閱讀...

7位醫學專家齊聚一堂，示警新冠肺炎，民眾要有準備長期打仗。台大公衛院副院長陳秀熙說，除了歐美國家之外，現在非洲、南美洲、澳洲、東南亞國家和南半球也開始在流行了。

▼醫師公會全聯會理事王宏育。（圖／東森新聞）

醫師公會全聯會理事王宏育。（圖／東森新聞）

▼台大醫院急診部主任黃建華。（圖／東森新聞）

台大醫院急診部主任黃建華。（圖／東森新聞）

▼台大公衛院副院長陳秀熙。（圖／東森新聞）

台大公衛院副院長陳秀熙。（圖／東森新聞）

雖台灣挺過第一階段，但在疫苗問世之前，只能跟老天搶時間。醫學界提出3點呼籲，希望境外回國的人全面普篩，而且至少「兩採陰」，最好也要加入胸腔檢測。

台大醫院急診部主任黃建華指出，自己也有碰過一些病人，症狀非常的輕微，但X光片上就呈現變化，做採檢後發現是陽性個案。

盤點台灣的醫療資源，雖然9000台呼吸器還有1300台台可使用，但採檢一次疑似案例需要1名放射師拍胸部X光，1名醫師採檢、3名護理師及傳送員接檢體，並把病人送到病房，最後還要一名清潔員消毒，前前後後就需要7個人。

王宏育建議說，醫療體系若崩潰，死亡率會很高超過10%，「我們萬一很嚴重的流行，85%的輕症到診所去，那我們希望用視訊診療。」尤其新冠病毒致命，醫師以英國數據為例，住進加護病房的人24小時內就有80%被插管，死亡率飆破7成。

▼採檢一次疑似案例前前後後需要7個人。（圖／東森新聞）

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