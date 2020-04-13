武漢「類包機」返台153人隔離期滿出關　民眾直呼台灣世界安全

▲吳姓民眾表示，他的陸籍配偶曾說「全世界台灣最安全」。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

日前153名因新冠肺炎疫情滯留大陸的台灣人，搭乘華航「類包機」於3月29日返台，在4月13日凌晨0時完成14天的隔離觀察期，無人有發燒或疑似新冠肺炎症狀，且經採檢均為陰性，全部人員在上午6時許，分乘3輛遊覽車陸續離開。一名隔離期滿離開的民眾開心表示，很高興能夠帶著小孩平安離開檢疫所，而且他的陸籍配偶也認為台灣的防疫工作很成功，「全世界台灣最安全」，對於回家感到安心。

吳姓民眾說，日前在湖北省黃岡市探親，疫情爆發期間要回台灣時發現護照遭到註記，在上海自行買機票後因此遭拒絕登機，在得知可以從上海搭「類包機」回台後，由於自己就讀國三的兒子會暈車，於是父子兩人搭火車從湖北省到上海，另外還聽過有人花費1500元人民幣從武漢包車到上海，不惜成本就是想回來台灣。

▲武漢「類包機」返台國人經隔離期滿後全數出關，分乘遊覽車離開。（圖／記者游宗樺攝）

吳姓民眾表示，台灣這邊的防疫機構很照顧他們，晚餐還會送麵包，十分感謝他們在14天期間的照顧，自己的陸籍配偶雖未取得中華民國身分證，無法跟隨丈夫返台，但十分肯定台灣的防疫作為，直呼「全世界台灣最安全」，對比大陸部分地區中小企業因疫情停工，台灣的防疫可說算是成功。

吳姓民眾的兒子也說，同學會用微信把作業及課程內容傳給他，還在台灣這邊隔海傳訊息鼓勵他，讓他學習不至於因此中斷，而段考則是用學習的成果評分，在14天隔離期結束之後會立即回到班上上課。

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