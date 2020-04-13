鼻塞隔25天才確診！過敏族嚇問分辨法　醫列出「兩點不同」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）12日新增3例確診，其中本土病例案386本身有過敏問題，有流鼻水和鼻塞症狀，難以釐清發病日，也讓不少有過敏體質的民眾擔心自己是否也會「中鏢了卻不知情」。林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉認為不用過度恐慌，並列出兩個不同點供民眾判斷自身狀況，分別為過敏常合併眼鼻癢、通常固定發生在早晚。

▲民眾排隊購買口罩。（圖／記者李毓康攝）

根據中央流行疫情指揮中心公布的資料顯示，案386是案195（美國境外移入）的同住男友，兩人3月19日曾碰面吃飯，同月21日有住在一起，案195在3月23日確診，案386則是在4月12日確診，如果從3月19日算起，間隔長達25天，是目前從接觸到確診間隔最長的個案。

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此外，案386本身有過敏問題，常出現流鼻水和鼻塞症狀，居家隔離期間沒有其他不適，是在後來回溯擴大採驗才確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥坦言，這樣的確很難釐清案386的發病日。

▲過敏症狀通常固定在早晚出現。（圖／記者嚴云岑攝）

由於台灣不少人有呼吸道過敏的症狀，部分民眾擔憂自己可能中鏢了也不知情。究竟要如何分辨過敏與新冠肺炎，林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉接受《聯合新聞網》採訪時，提出兩點不同處供民眾參考，首先鼻過敏的症狀與感冒類似，但通常會合併鼻子癢或眼睛癢，其次發作時間一般都是固定在早晚，過敏族群其實不用太過恐慌。

專家諮詢小組召集人張上淳也解釋，民眾都知道過敏有很多種，第一個比較常見就是鼻子過敏，會有流鼻水、鼻塞等症狀，一般人如果本來就有過敏現象，偶爾會出現症狀，當然通常不必特別擔心或篩檢，但如果曾與居家檢疫者或確診個案接觸，建議應前往醫院就診，並說明相關接觸狀況，由醫師來判定是否進行採檢。