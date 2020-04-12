　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英女王首次復活節談話！　鼓勵「光明終會戰勝黑暗」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國女王伊麗莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊麗莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真倫敦11日專電

93歲的英國女王伊麗莎白二世今天首度發表復活節談話，鼓勵民眾並表示「冠狀病毒無法擊敗我們」，「光明終會戰勝黑暗」。

王室臉書晚間發布女王在溫莎城堡錄製的談話，她在2分鐘影片中沒有現身，而是搭配搖曳的蠟燭影片講話。女王表示，在許多宗教信仰中，都有光明擊敗黑暗的慶祝活動，常有點燃蠟燭的儀式。「對於所有文化、所有信仰的人，這似乎是共通的。生日蛋糕上與家族週年紀念時，我們會愉快地聚集在光源旁邊，這令我們團結。」

身兼英格蘭教會最高領袖的女王表示：「當黑暗降臨復活節前夕的星期六，許多基督徒通常會一起點燃蠟燭。在教會裡，火光會一個傳一個，從慢到快，點燃越來越多的蠟燭，象徵基督復活的好消息傳播出去，這項活動從第一個復活節延續至今。」

她表示，雖然今年慶祝復活節的方式不同以往，但「我們分開，是為了讓他人安全」。她也表示，復活節沒有被取消，「我們如同過去一樣需要復活節」。

女王表示，「我們知道冠狀病毒不會擊敗我們」，雖然對那些正沈浸在悲痛中的人而言，死亡是黑暗的，但光明與生命更加強大。

英國廣播公司（BBC）報導，據悉這是女王首次在復活節發表談話。而不到一週前，女王5日才發表了電視轉播演說，替子民加油打氣。短短幾天後，女王再次發表對大眾談話，彰顯疫情的嚴峻程度。

英國過去24小時內新增917起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，雖然比昨天的980人略降，但連續兩天超過900人，累計致死人數9875人，確診人數7萬8991例。

▼新冠肺炎疫情在英國肆虐。（圖／路透）

▲▼新冠肺炎,英國,NHS。（圖／路透）

ET快訊
「台南23歲爆乳酒店妹」疑偷上班撞死老婦肇逃　翹腳打卡：搞一
美國跟進日本「把企業撤出中國」　政府買單100%搬遷成本
史上首次！全美50州進入「災難狀態」　破2萬死超越義大利全球
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

0死亡比台灣防疫更好...越南鄉民敲桌熱議：我們是怎麼做到的？

英女王首次復活節談話！　鼓勵「光明終會戰勝黑暗」

台灣捐贈的口罩抵達美國了！　聯邦參議員感動哭了睡不著

史上首次！全美50州進入「災難狀態」　破2萬死超越義大利、確診52萬人

美國死亡病例「突破2萬人」　超越義大利全球最多

「我好痛苦…」確診女子死前求救40次崩潰要止痛！　妹妹聽錄音檔傻了

美國跟進日本「把企業撤出中國」　政府買單100%搬遷成本

快訊／中共遼寧艦現蹤台灣東部外海　率領艦隊南下

櫻花妹照片曝光！排1.5小時買嘸口罩街頭淚崩　台人暖心舉動登日媒

BBC報導「台灣劃入中國版圖」　網友洗版灌爆：台灣沒封城！

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

運用標點符號、GIF當背景　IG限時動態搭6創意質感升級

口罩抵歐！歐盟官網大秀台灣國旗　讚賞並呼應「#TaiwanCanHelp」

不滿給錯藥...惡男插隊逼賠口罩！「我就是要妳的」女藥師委屈賣出

0死亡比台灣防疫更好...越南鄉民敲桌熱議：我們是怎麼做到的？

英女王首次復活節談話！　鼓勵「光明終會戰勝黑暗」

台灣捐贈的口罩抵達美國了！　聯邦參議員感動哭了睡不著

史上首次！全美50州進入「災難狀態」　破2萬死超越義大利、確診52萬人

美國死亡病例「突破2萬人」　超越義大利全球最多

「我好痛苦…」確診女子死前求救40次崩潰要止痛！　妹妹聽錄音檔傻了

美國跟進日本「把企業撤出中國」　政府買單100%搬遷成本

快訊／中共遼寧艦現蹤台灣東部外海　率領艦隊南下

櫻花妹照片曝光！排1.5小時買嘸口罩街頭淚崩　台人暖心舉動登日媒

BBC報導「台灣劃入中國版圖」　網友洗版灌爆：台灣沒封城！

東京奧運聖火保存在「秘密地點」　持續燃燒1年5個月

0死亡比台灣防疫更好...越南鄉民敲桌熱議：我們是怎麼做到的？

林玟誼踮腳摸190cm余秉諺額頭！　撕小三標籤回歸《炮仔聲》吐心聲

焦恩俊6年婚姻亮紅燈！　冷戰林千鈺徹底斷聯2年…夫妻關係「只剩配偶欄」

西甲第一支！　皇家社會有望於下周恢復訓練

「台南23歲爆乳酒店妹」疑偷上班撞死老婦肇逃　翹腳打卡：搞一個大陣仗

恭喜！丫頭生日文「藏結婚預告」　網揪「9字關鍵詞」狂刷祝福：期待婚紗

《鬼媽媽》39歲金泰希生完兩胎嫩到炸　獨家「抗老煎餅」食譜大公開

美航艦「羅斯福號」再增103人染疫！累計確診狂飆至550例

自稱「台灣女孩風」踩到陸網友地雷　《假偶天成》泰星女友被洗版⋯推特深夜開戰了！

黃立成帶20歲正妹女星回家！　 「深夜親熱摸摸」全被拍

國際熱門新聞

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

BBC報導台灣劃入中國地圖　網：台灣沒封城

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

確診女死前求救40次！妹聽錄音傻了

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

史上首次！全美50州進入災難狀態　破2萬死超越義大利

櫻花妹買嘸口罩　台人暖助登日媒

屁孩故意打噴嚏！他驚現「流感症狀」確診了

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

非洲第二波蝗災！是上波的20倍

美國死亡病例突破20萬人

更多熱門

相關新聞

女子超商取貨　卻被告知「口罩領完了」

女子超商取貨　卻被告知「口罩領完了」

中央流行疫情指揮中心日前推出口罩預購的方式，只要上網登錄，往指定帳戶匯款，就能預購成功。不過，有名孫姓女子投訴，她按照正常程序上網預購，也有按時繳款，想領口罩時，卻被超商店員告知「發完了」，讓她相當無奈。

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

郵件2關鍵字曝光　陳時中打臉WHO

郵件2關鍵字曝光　陳時中打臉WHO

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

恐怖班機！機上80起疑似病例

恐怖班機！機上80起疑似病例

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19英國疫情英國女王

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

陳時中：口罩配售量已大於總人口

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

閃亮亮退出硬漢兄弟！

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

恐怖班機！機上80起疑似病例

4/9成國際上岸日！酒店女公關求包養

《人形蜈蚣》男星迪特爾拉瑟逝世　享壽78歲

BBC報導台灣劃入中國地圖　網：台灣沒封城

台灣沒提醒人傳人？焦糖哥哥抓出「電郵內關鍵詞」嗆爆

雷雨彈登陸！最冷時間表6縣市探10℃

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面