台東體中陽念祖發動雙盜壘搶分　國中硬聯睽違19年奪冠

▲ 台東體中國中硬聯睽違19年奪冠。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

108學年度國中硬式聯賽冠軍戰，落後5局的台東體中展現韌性，比賽後半段追分，最後台東體中就以7比6逆轉勝，拿下睽違19年及隊史第2座的冠軍。另卑南國中對上高雄忠孝國中的季軍之爭，激戰到PK才分出勝負，卑南在8局上讓忠孝1分未得，下半局靠著再見高飛犧牲打，以4比3勝出，拿下108學年度國中硬式聯賽季軍，也是近18年最佳成績。

台東體中11日下午在108學年度國中棒球聯賽（硬式組）冠軍戰與台中中山國中交手，前4局中山靠著9支安打進帳5分，東體只靠著首局陽念祖、陽益政2支安打攻下1分，前4局結束東體1比5落後。5局上中山再搶1分，將領先擴大至6比1，下半局中山投手無人出局連投2保送，1出局後讓楊翰、陽益政安打攻下3分，將落後縮小為4比6，東體最終7比6逆轉勝。

台東體中睽違19年拿下國中硬式聯賽冠軍，陳峰岳為最佳總教練、歐鴻齊與高龍偉為最佳教練，陽益政拿下打擊獎第3名，投手王宇翔冠軍戰後援5局穩守，是球隊搶勝功臣之一，獲頒大會最有價值球員（MVP）。同時，同為台東縣的另一勁旅卑南國中則獲季軍，黃錦豪以打擊率0.588奪下大會打擊王、王浩臣獲全壘打獎。

►對抗病毒看這裡