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老闆一句「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明沙鍋魚頭休5天重開　女兒說話了

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▲▼老闆一句「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明沙鍋魚頭重開店　女兒代父說話了。（圖／翻攝林聰明沙鍋魚頭）

▲老闆一句「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明沙鍋魚頭店休5天消毒。（圖／翻攝林聰明沙鍋魚頭） 

記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心下令保持「社交距離」，嘉義排隊名店林聰明沙鍋魚頭老闆林聰明痛批「沒辦法」、「難道要員工用怪手上菜嗎？」之後店休5天消毒。因嘉義市文化路被列入清明連假11處國家疫情警示區，林聰明11日恢復營業，就加入福義軒、御香屋、劉里長雞肉飯4大名店一起發起「不戴口罩不賣」活動。

老闆林聰明一句「難道要員工用怪手上菜」慘遭大批網友洗版痛罵，「嫌生意太好嗎？說那什麼自私的話」、「傳統老店，頭腦可不能傳統，才不會說出這種秀下限的話」、「我是選擇拒吃，幫幫老闆解決他的困擾」、「員工有戴口罩就不用怪手上菜喔」、「真是自私自利的業者」。

▲▼老闆一句「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明沙鍋魚頭重開店　女兒代父說話了。（圖／翻攝林聰明沙鍋魚頭）

▲▼老闆一句「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明沙鍋魚頭重開店　女兒代父說話了。（圖／翻攝林聰明沙鍋魚頭）

▲林聰明與嘉義3大名店發起「不戴口罩不賣」防疫新措施。（圖／翻攝林聰明沙鍋魚頭）

林聰明沙鍋魚頭5天後宣布店休5天消毒，並發布聲明強調一向積極配合政府單位的任何防疫措施與政策，早於3月26日中午就發佈防疫配套措施。二代接班人、執行長林佳慧表示，1月疫情爆發時，店內就開始進行勤消毒、戴口罩、勤洗手政策，2月開始加強內部員工自我檢測防疫衛生流程；近期疫情升溫，因店裡桌椅原本尺寸間隔就比較大，考量社交距離也將木頭桌子再拉開，以前中正路總店坐滿約120人，入場也依客流管制約100人進入用餐，並分流帶往3個館區用餐。　

林佳慧當時就替父親緩頰，認為父親原意是「政策執行上可能有困難」，他們第一線人員一定會盡量配合政策，注重員工衛生。11日恢復營業，本館地上都標示出保持適當1公尺的距離，外帶也限量管控，每人只買3份，她說「節省每個人等候的時間，讓每個人買的時間可以縮短。」

不只如此，林聰明沙鍋魚頭也在店門口貼出公告，要求客人遵守消毒防疫措施，入店消費需要量額溫、手部消毒，排隊客人也一律要戴上口罩，不戴口罩就不受理點菜服務，另外店門口擺出的一排三角錐，也是為了要讓顧客和店員保持1公尺的社交距離，且噴漆標誌，提醒排隊人潮保持至少1公尺距離。

嘉義市四大排隊名店為了防疫都貼出海報，要求客人戴口罩排隊，否則拒賣，防疫非常時期，雖然人潮減少，也受到顧客的支持。

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