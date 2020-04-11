酒店業突喊卡！大學教授秒收「熟客簡訊」：美眉可包送到府

▲林森北路「條通」一帶人潮因疫情銳減。（圖／突發中心攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心9日宣佈全國酒店、舞廳即日起停止營業，使得特種行業大受打擊。不過有大學教授馬上收到「熟客簡訊」，稱防疫期間你還是能找妹子唱歌喝酒聊天，傳播妹不限時間、地點包送到府，每小時1200元至2500元不等。

據《自由時報》報導，高雄市登記有案22家酒店、舞廳剛宣佈無限期暫停營業，然而當天下午5點時，國立中山大學社會系主任陳美華收到先前訪問性消費者（熟客）簡訊，內容為一般傳及高傳，稱「防疫期間專車送到包廂」，還寫著每小時的坐檯價碼，並稱看照基本保3（小時）檯錢。

對此陳美華指出，舞小姐靠節數、檯費吃飯，「無限期停業迫使轉入地下化」，由經紀人、幹部寄送簡訊綁客人，化整為零更難掌握疫情。

▲林森北路「條通」一帶冷冷清清。（圖／突發中心攝）

台北市日前傳出有一名高級酒店女公關確診新冠肺炎，對此在中央流行疫情指揮中心要求下，全台酒店、舞廳於9日全面停止營業。在禁止酒店營業後的第一個週末夜，《ETtoday東森新聞雲》記者10日晚間至台北市八大行業一級戰區，林森北路「條通」一帶觀察，雖是「Friday night」街上人流卻稀稀落落，儘管多數酒店拉下鐵門，但有不少日式酒店仍繼續營業，一條街上約有5、6家日式酒店、酒吧開張。

知情人士指出，現在政府禁止酒店營業，使酒店經紀人及酒店小姐等相關從事人員成為疫情受災戶，有些酒店經紀人開始改做傳播小姐生意。儘管酒店禁止營業，但是部分的日式酒店、酒吧或是夜店、KTV都還是照常開張，在酒店小姐轉做傳播妹之下，甚至還有可能使汽車旅館等場所變成新的防疫破口，光禁止酒店營業並不公平也未必能有效防疫。