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「誰偷走我的魚？」瑞芳漁民怪海豚食量大掛布條　鯨豚協會：人類才是元凶

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▲ 瑞芳漁民怪海豚食量大掛布條 中華鯨豚協會回應了。（圖／翻攝自「中華鯨豚協會」臉書粉專）

▲ 誰偷走我的魚？瑞芳漁民怪海豚食量大掛布條，中華鯨豚協會回應了。（圖／翻攝自「中華鯨豚協會」臉書粉專）

記者郭世賢／新北報導

北部濱海公路新北市瑞芳區深澳漁港出現一幅巨型布條指出，建議政府海豚量實在太大了，食物鏈被海豚吃之殆盡，魚獲會被海豚吃到滅種，建議政府開放捕捉等。布條一出引發熱議，中華鯨豚協會有話要說表示，氣候變遷、過度捕撈、過度開發、人為污染才可能是減少漁業資源的元兇！不能將鯨豚當成為「洩憤的對象」以及「代罪羔羊」！

巨型布條8日出現，寫著「建議政府，海豚量實在太大了，我們的食物鏈被海豚吃之殆盡，可能我們食物會被海豚吃到滅種，請速開放捕捉，等海豚量小的時候再保育，感謝政府德政」。布條一出被人噴白漆，寫上「自私的人類」，9日被人拆下。

請繼續往下閱讀...

中華鯨豚協會指出，隨著海洋資源的浩劫，鯨豚與漁業衝突越演越烈，海豚會破壞漁具、盜食漁獲、驚嚇魚群，這些搗蛋的行為都可能使漁獲量減少，造成漁民的經濟損失，但是真的都是因為海豚調皮嗎？還是有什麼背後有什麼更重要的秘密是我們不知道的？

「經常延繩釣拉起來只剩魚頭，魚都被海豚吃掉！」漁民哀怨說，其實目前使用延繩釣的漁民，已經少之又少了，相對成本高，現在大部分都改用流刺網捕魚，流刺網可以將大魚小魚通通一網打盡。氣候變遷、船隻撞擊、海洋噪音、人為污染等原因，都可能使鯨豚的數量減少！

捕捉海豚就可以提升漁獲量？這樣其實沒有解決最根本的問題！中華鯨豚協會表示，氣候變遷、過度捕撈、過度開發、人為汙染才可能是減少漁業資源的元兇，不能將鯨豚當成為「洩憤的對象」以及「代罪羔羊」。

中華鯨豚協會建議，政府單位與學者合作進行科學研究，並透過補助的方式漁民來協助「改善漁具、漁法」，尋找能夠有效驅趕鯨豚的方法，減少不必要的混獲，同時也能兼顧漁民的荷包，協助漁民發展休閒漁業，幫助漁民維持生計，取得相對平衡點。

國立海洋科技博物館產學交流組主任陳麗淑表示，鯨豚在地球上已存在數千萬年，過去鯨豚沒有把漁業資源吃光，反倒是人類出現後漁獲量才出現明顯下滑，該檢討的是人類的濫捕。

陳麗淑說，鯨豚本來就是自然資源的一部份，若自然資源下降的話，鯨豚數量也會一併下降，而現在鯨豚還有一定的數量，代表漁業資源還有足夠的量，但數量若開始減少，就換人們該擔心，是否海底的資源已消逝殆盡，無法供給人類所需的資源了。

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