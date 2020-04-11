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放無薪假也有頭路！彰化500個工作保障6個月　4月13日開始報名

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▲彰化縣府釋出500個工作機會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣府釋出500個工作機會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為協助因新冠肺炎疫情導致放無薪假或是停業的勞工，彰化縣政府結合勞動部推出「安心即時上工計畫」，只要登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資於23,800元以下者，自4月13日可向縣內就業服務台（站）提出申請，經審核符合資格者將安排公部門工作。

彰化縣政指出本計畫係勞動部為協助部分工時在職勞工渡過疫情影響階段，維持穩定就業，提出「安心即時上工計畫」，提供部分工時勞工於公部門計時工作機會，每小時工資158元、每月最高80小時、每月收人最多可增加12,640元，工作期間最長6個月。

請繼續往下閱讀...

彰化縣政府預計釋出500個以上打工機會，職缺遍布全縣26個鄉鎮，以實質協助部分工時勞工渡過這波疫情衝擊，有需要的民眾自4/13起可自本縣各就業服務台及就業中心登記。

▲彰化縣府釋出500個工作機會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣政府設有8個在地就業服務台及勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心資訊如下:
1、 彰化服務台 (彰化戶政事務所內)、電話：7532492、7532494】
2、 全興服務台 (全興工業區服務中心2樓)、電話：7977241、7977242】
3、 鹿港服務台 (鹿港鎮公所旁)、電話： 7840846、7840847】
4、 和美服務台 (和美鎮公所內)、電話：7568509、7557472】
5、 溪湖服務台 (溪湖鎮公所內)、電話：8820716、8820742】
6、 田尾服務台 (田尾鄉公所內)、電話：8836577、8836578】
7、 二林服務台 (二林鎮公所前)、電話：8969657、8969667】
8、 田中服務台 (田中地政事務所內)、電話：8757001、8757002】。
9、 彰化就業中心(彰化市中山路二段838號1)、電話： 7274271】。
10、 員林就業中心(彰化縣員林市靜修東路33號)、電話： 8345369】。
若有問題可洽縣政府勞工處專線04-7532429或撥免付費專線0800-529-191(我愛就業就業)。

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