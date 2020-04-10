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人流管制！鹿港天后宮開第一槍　媽祖聖誕列「8大重點」

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▲鹿港天后宮人流管制訂出8大重點。（圖／翻攝自鹿港天后宮臉書）

▲鹿港天后宮人流管制訂出8大重點。（圖／翻攝自鹿港天后宮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心10日表示，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，請業者、商店、管理單位及民眾配合，為防疫盡份心力。4月15日為媽祖聖誕，彰化鹿港天后宮今天下午隨即在臉書粉專貼出公告，參拜請保持前後左右社交距離，祭典儀式從簡，宴桌、團拜等取消。

中央指出，寺廟參拜必須人流管制，規劃參拜動線，控管人數，並在疫情嚴峻期間，避免提供飲食，主動與外圍攤商協調販賣動線，以確保民眾便利通行為原則，天后宮主委張偉東也說，媽祖聖誕將至，陸續祝壽信徒眾多，因防疫安全考量，於『疫情期間』本宮將採取以下幾點措施，敬請信眾務必遵守配合共體時艱。並列出以下8大重點要信眾配合，

請繼續往下閱讀...

1、 進入本宮參拜者全程請配戴口罩。
2、 請配合本宮工作人員量額溫、消毒。
3、 盡量避免擁擠時段出入(本宮開啟時間06:00-21:00)。
4、 媽祖聖誕祭典儀式從簡(農曆3/22晚間23:00)。
5、 媽祖聖誕當日宴桌、團拜等取消。
6、 在防疫期間請信眾於廟內逗留時間縮減。
7、 請配合本宮入出口的分流管制。
8、 信眾各廳參拜，請保持前後左右社交距離。

我沒有遲到，是時間遲到了！
 

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