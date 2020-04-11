四叉貓落選改當「數位諸葛亮」評審　毒舌建議國民黨「超中肯」





▲四叉貓受邀擔任國民黨「數位行銷科技長」決選提問人。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨11日下午舉行「數位行銷科技長」決選，擔任提問人的網紅四叉貓也給予回饋與建議，表示國民黨喜歡在敵對政黨有什麼就抄什麼、學什麼，若永遠追在別人後面，當然贏不過對手。

四叉貓指出，去年選舉中可以看到，有幾位支持國民黨的網紅、直播主，國民黨不應該放棄這一塊，畢竟那些都是蠻可觀的網路聲量，可是國民黨卻沒有深耕，反而是先追對手有什麼就做什麼，應該先把自己的強項做好，在去做其他的改變。

知名網紅四叉貓在第一階段評選時未通過，但國民黨看中他的聲量，邀請他擔任決選提問人，四叉貓也在臉書上自嘲是「數位貂蟬」。四叉貓表示，若是如同徵選條件所說「不看政黨，要得是改革」，就應該要選他才對，但相信國民黨有內部考量。

針對黨主席江啟臣的KUSO徵才影片被網友嘲笑，四叉貓表示，那個影片是美編文宣做得蠻差的，徵選諸葛亮，江啟臣應該扮演劉備才對。此外，此次決選原本要公開直播，但後來改為不公開模式進行，引發質疑，四叉貓對此表示，很多人使用化名就是因為不想露臉，所以就改成不播出，尊重個人。

此外，江啟臣致詞時表示，感謝103位投遞履歷的參賽者，第一階段評選時，他是一個一個看，幾位寫得非常認真，雖然名額只有一個，但國民黨是徵選「數位」諸葛亮，國民黨需要的除了數位行銷科技長外，也需要外界的幫忙與指導，希望順利選出的協助國民黨可以重新設計，在網路化的時代讓黨再次得到大家認同。此外，江特地點名四叉貓，感謝他的「友情幫忙」，在這個防疫時間點還來擔任提問人。

進入決選的10位人選包含張哲生（懷舊文史達人、知名收藏作家）、簡勤佑（Dcard 創辦人）、張百堂（門薩學會成員）、張之謙 （曾任緯來電視台行銷總監）、楊立潔（遊戲思維負責人）、李建勳 （知名行銷人，多家電商諮詢顧問）、蔡佳穎（社群行銷總監）、深海（軟體公司負責人）、賈維琳（產業分析師）、王志偉（網路行銷公司創辦人）等人。

決選評審共有7位，皆是行銷、數位科技及資訊工程領域專家，包括國民黨主席江啟臣、革命實踐研究院 羅智強院長、文傳會主委王育敏、前立委許毓仁、智策慧行銷顧問公司執行長陳茂鴻、文化大學廣告系教授鈕則勳、宜蘭大學資訊工程系副教授夏至賢。