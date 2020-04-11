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不要再傳了！散播未經證實疫情訊息　南警籲小心以觸犯刑責

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▲民眾散布未經證實之疫情消息因而觸法，市警二分局至今已查獲5件6人。（圖／記者林悅翻攝）

▲民眾散布未經證實之疫情消息因而觸法，市警二分局至今已查獲5件6人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

自「新冠肺炎」疫情蔓延全世界，台南市警二分局除協助相關防疫工作外，為防止民眾恐慌則針對未經證實疫情訊息加強查緝，經統計2020年迄今已查獲5件6人觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，均依法送辦。

台南市長黃偉哲呼籲大家檢舉假消息，對於散布謠言者一定嚴法制裁，尤其在防疫時期，民眾接獲來源不明或未經證實之有關疫情資訊，要特別注意千萬不要轉傳。

警方指出，在疫情嚴竣的當下，部分民眾對於有關疫情的訊息尚未求證前接受度相當高，相關內容提及「剛剛聽宣布第？號新冠確診病例，他的生活圈就是…前幾天還有跟朋友聚餐…」等，或於臉書社團內投稿留言「有1位小姐突然發燒…結果她跑去上全班怎麼辦！大家都好怕！2週的潛伏期而且是密閉空間大家看著辦！」以上皆是未經證實之訊息，或許本來僅是善意提醒，然透過時下最流行的通訊軟體LINE及公開訊息廣傳其他親友周知，孰不知傳送的速度及傳送的人數，將造成社會大眾之恐慌。

市警二分局呼籲對於疫情之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準，民眾不要製造或隨意轉傳未經證實的訊息，以免觸法，而觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」最高可科以新台幣3百萬元罰金，另民眾可運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」，或是撥打防疫專線1922或向各地衛生單位洽詢，以獲得防疫正確即時的訊息。

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