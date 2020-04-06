女子網PO政府要徵收酒精　桃檢提公訴：散播流行疫情不實訊息罪

▲女子網PO政府要徵收酒精，經桃園檢方向法院提起公訴。(圖／ET資料照)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名從事酒精代銷的許姓女子，於今年2月17日，未經查證即指示不知情的潘姓員工，在許女用以銷售酒精的Line團購群組上，張貼「政府要開始徵收酒精了，台灣已有社區感染…」的不實訊息，造成民眾恐慌搶購，檢方受理調查後，認為許女所為已涉犯散播流行疫情不實訊息罪，6日向法院提起公訴。

檢方調查發現，中央流行疫情指揮中心於2月17日發佈新聞時強調：「依現有資訊分析，一般民眾社區感染的風險很低，大家僅須提高警覺，無須過度恐慌」，且行政院及經濟部公告，僅徵用「一般醫用口罩及外科手術口罩」，當時並未徵用酒精。而「領有藥品許可證之藥用酒精」、「防疫清潔用酒精」，係至今年3月18日始經衛生福利部公告為防疫物資。

檢方說，許姓女子（48歲）為代銷酒精業者，於今年2月間未經查證，即指示不知情的潘姓員工在許女用以銷售酒精的Line團購群組上，張貼「政府要開始徵收酒精了，台灣已有社區感染，所以政府已準備發文，公文一到就停止販售」的不實訊息，造成民眾恐慌搶購，許女藉此銷售酒精牟利。

桃園地檢署再次強調，流行疫情或防治措施等相關資訊，均由中央流行疫情指揮中心統一對外公佈，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，可撥打防疫專線1922查證，或向各地衛生單位洽詢，千萬不要道聽途說，隨意散播假訊息。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」自今年2月27日起正式施行，民眾散播疫情謠言或不實訊息，已提高刑責，將可處三年以下有徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，國人切莫以身試法。

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