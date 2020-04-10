被爆欠薪放生「天氣女孩」！陳國華找2女記者澄清　反挨告私行拘禁恐嚇

▲音樂人陳國華遭記者指控涉嫌妨害自由，因查無事證，被檢察官以罪疑惟輕等理由處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

音樂人陳國華3年前被周刊媒體爆料，他擔任執行長的十全娛樂公司財務困難，積欠女子團體「天氣女孩｣薪酬還提前解約，陳國華事後找2名女記者到辦公室「詳談」希望澄清報導，卻遭女記者指控，陳以及員工出言恐嚇「以前的話，記者都會消失」等語，但因全案缺乏相關事證，台北地檢署10日處分不起訴陳等4人。

周刊媒體2017年11月8日刊出「衰事又一樁 陳國華放生天氣女孩」報導，爆料陳國華擔任執行長的「十全娛樂」除了提前與女團「天氣女孩」提前解約外，更積欠近3個月演出酬勞，傳出有財務困難，陳國華10日找2名報導女記者到十全辦公室，希望澄清報導。

▲天氣女孩先前被媒體報導遭欠薪還提前解約。（圖為資料照／記者李毓康攝）

2名女記者事後提告指控，陳國華和娛樂總監羅國城等人，在十全辦公室分別出言表示，「會去找你們總編」、「知道我背後是誰嗎？」「以前的話，這種記者都會消失」，等許多讓人心生畏懼的話，記者想錄音還被陳等人阻止、刪除檔案，因此提告陳、羅等4人涉嫌恐嚇、私行拘禁等妨害自由罪嫌。

陳國華等人辯稱，當時因為周刊報導前沒有先向他查證，所以約記者到辦公室，提供每月匯款給天氣女孩的紀錄等資料，希望獲得澄清報導的機會，否認有威脅對記者不利；記者則表示，因為撥打電話、傳簡訊都未獲得回應，但又趕著要出刊，所以報導未取得陳的說法。

檢察官調查後認為，全案缺乏事證顯示2名女記者遭陳國華等人私行拘禁、出言恐嚇，基於罪疑惟輕等理由，處分不起訴陳等4人。另外，陳當年控告這篇不實報導涉嫌妨害名譽案，先前已由檢察官根據天氣女孩成員證稱的確未取得演出酬勞，認為報導有所依據等理由，處分不起訴周刊總編輯和記者。

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