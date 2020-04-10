美體店老闆娘打雷射　除斑不成反毀容…醫嘆：疤痕回不去了

▲不具醫師資格老板娘，幫客人施作雷射除斑療程，導致對方臉部皮膚燙傷，差點毀容。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一位不具醫師資格的美體店老板娘，於2018年底幫女客人施作雷射除斑療程，導致對方臉部皮膚燙傷，差點毀容，雖經醫美診所專業醫師搶救，仍留下色素疤痕。女客人怒告美體店老闆娘，新竹地院依違反醫師法判老板娘6月徒刑，緩刑2年。

判決指出，新竹洪女經營美容美體機構，明知自己不具專業醫師資格，仍於2018年12月以雷射儀器幫客人廖女施打雷射療程除斑2次，造成廖女臉部皮膚燙傷，起水泡，雖後經專業醫師知療，仍留下廣泛性色素沉著性疤痕，廖女對洪老闆娘提告。

洪女於2019年元月陪廖女前往皮膚科診所就醫，並幫對方付了數萬元醫療費用，不過卻在檢方偵訊時否認為廖女施打雷射，直到法院審理時，才向法官坦承自已沒有醫生資格，擅自執行醫療業務。

法官考量，洪女坦承犯行，態度良好，並已賠償被害人，衡量她罹患癌症，且素行良好，因一時失慮犯法，相信經此次起訴審判教訓後，應知警惕，因此依未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務，判洪女6月，緩刑2年。

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