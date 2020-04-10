觀光老街「停車場滿5成」開始人流管制　勸導「暫停試吃」…拜拜也防疫　

▲新竹市政府正在研議，針對各寺廟提出人流控制的規劃。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心10日表示，為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，將實施人流管制措施。新竹縣市政府也針對中央指示，做出相關回應。

新竹市政府也做出因應措施，從本周末開始，在轄下室內館舍施行人流控制試辦，依空間大小估算流量安全人次與警訊人次，包括如圖書館群、博物館群等。如人流較多的十八尖山、動物園，將試行推動旅客進入人次管制，以動物園為例，園區內有設置園內人流設備，園內遊客人數達2千人會立即啟動控制入園人數，遊客眾多的賞蟹步道雖位海濱，也即日起啟動人流總量管制，同時段步道內人數達125人即啟動(原有人流管制為250人)， 並以社交距離地貼提示民眾保持距離。

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▲室外也建議保持安全的社交距離。

十八尖山則是將管制兩入口進出，並於入口處按表計算人流，一旦達3千人數，超過該區須維持1公尺社交距離的空間上限，將勸導民眾暫緩入山。

另外，在竹市公有市場、夜市，從10日起宣布「攤商一率配戴口罩」，並持續加強勸導攤商停辦試吃；而寺廟方面，竹蓮寺已已實施單一出入口，與體溫量測、配戴口罩、消毒等措施，城隍廟周邊小吃業者一律要求配戴口罩，也擬於近日實施單一出入口措施，還有金山寺，也正研議相關措施。

市府表示，由於公文今日才發下，目前宗教禮儀科也正在估算算各寺廟旅客可活動的區域、應該限制容納多少人，相關結果將盡快公布。

新竹縣轄區內也有多個觀光老街、知名的六福村游遊樂園，雖在清明連假期間來客數都不到以往的5成，不過竹縣府仍表示，會配合中央管制措施，當各熱門觀光景點的停車位達到五成時，就會進行分流。

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