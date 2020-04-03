　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被強制出院竟大鬧醫院！醫師提告：為了保護同仁　女病患判6月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼床位,醫院,病床,病患。（圖／取自Pixabay）

▲病患小臻被控霸佔病房又大鬧醫院等誇張行徑，讓王醫師忍無可忍決定提告。（示意圖／取自Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名女子小臻（化名）到北市立聯合醫院仁愛院區就診，但因不滿王姓外科主治醫師的處置方式，竟開始大鬧醫院，甚至與醫院同仁發生衝突，王醫師只好使出最後手段，對小臻提告。台北地院依違反《醫療法》等罪，判小臻6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，2018年4月11日下午3 時30分許，小臻明知王醫師正診治其他病患，仍未經同意就闖入診間，甚至躺在地板上大聲喧嘩，經勸阻也不肯離去，使王醫師不得不改至其他診間問診，妨害王醫師執行醫療業務。

然而小臻對此辯稱，那天她有掛號，但當她進入王醫師的診間說診斷證明沒有蓋仁愛醫院的大章，王醫師卻說他拒絕看診。

王醫師解釋，診斷書的蓋章有二個程序，一個是醫師章，一個是醫院章，而醫院章需要患者自行完成，要去蓋醫院正式的關防，才會有法律效力。

小臻日前受訪還痛批王醫師沒醫德，捏造不實言論，她委屈表示，當時她急診住院，之後卻被王醫師叫警察將她強制出院，「全世界怎會有這麼離譜的事情！」況且她那時候臀部與大腿交接處有需一年才會好的傷口，不可能有辦法去推擠警衛，發生衝突；甚至認為王醫師食言，當初王醫師答應會支付她在醫院的住院費用，但之後卻沒繳，害她被健保局不停要錢，另外，她也拿不回自己的病歷資料，王醫師給她的醫師證明則是沒有合法效用的。

▲▼北市立聯合醫院仁愛院區外科主治醫師王聖麟。（圖／記者孫于珊攝）

▲王醫師表示，為了保護醫院同仁的安全，才決定走法律途徑。（圖／記者孫于珊攝）

王醫師也受訪表示，會讓小臻繼續住院是基於她屬社會上的弱勢族群，之後會強迫小臻出院，是因小臻的病況已達出院標準，且小臻有出現攻擊等危害他人的行為；王醫師還說，他希望與人為善，但為了保護醫院同仁安全及工作保障，所以才決定尋求法律協助，若小臻堅持要反告，他也就依法處理。

其實小臻還被控訴，2018年4月6日下午，在院內對王醫師大聲呼叫「你過來」等語，並在追趕王醫師，待王醫師躲入辦公室後，又對前來處理的駐警衛拉扯，導致警衛身體多處受到抓傷；同年4月9日下午，又在2樓診間吵鬧，佔據病床不肯離去；同年5月2日下午，則逕自躺在1樓急診室內的病床，還佔據檢查站，在地板上打滾，並對急診室護理長大聲質問，經勸阻都無效。

但經法官審酌，檢察官未舉證小臻有何強暴、脅迫、恐嚇的舉措，王醫師也自承，當時小臻離他很遠，大約步行20秒的距離，並無因小臻大聲呼叫或尾隨他而感到害怕或恐懼；另外小臻佔據病床等行為，縱使有礙觀瞻，或打擾到其他病患就診安寧，但檢察官也未提出任何證據可證明有妨害醫事人員執行醫療或救護等業務，因此這些部分判小臻無罪。

法官僅針對小臻4月11日的非法闖入診間等行為，妨害醫事人員執行醫療業務，判有期徒刑3月，由於小臻同日晚上因另案又對警方犯傷害罪，被判有期徒刑4月，因此法官合併執行，小臻應服刑6月，得易科罰金18萬元。

►年輕好簡單～～

【更多新聞】

影／順利回家了！張綱維晚上10點湊到800萬交保「後悔投資遠航」

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

左轉撞傷路人！AIT官員一審判刑2月　二審獲「刑事絕對豁免權」

ET快訊
快訊／19歲送貨司機擦撞機車　新北女「全身多處骨折」亡
破解9個常見防疫迷思　穿過衣物吊戶外2小時有用嗎？
與劉真最後對話　吳宗憲「1句話藏心中」後悔沒阻止她開刀
新冠病毒傳播通勤→公司　大台北「這5行政區」染疫高風險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特斯拉MODEL 3側翻起火…駕駛受困無心跳！桃園消防員曝光斷電搶救過程

19歲送貨司機擦撞機車　婦人噴摔在地「急救2小時」仍不治

「500可發射2次」！辣妹藏摩鐵等壞　論壇公開全套服務內容：含冰火吹簫+泰浴

竹林傳來奇怪聲音　背涼涼急報警…是長髮黑衣女

翁仁賢死刑槍決！　人權團體：蔡政府仍無法阻止國家殺人

高雄桶屍／橋頭女裸屍塞塑膠桶　老刑警曝凶嫌可能不只1人：先挖好洞再棄屍

高雄男襲胸「百萬櫃姐」：她是網紅愛劈腿　自稱有病遭打臉

學術探勘八通關古道…1男腳傷求救援　警消36小時接力揹下山

被強制出院竟大鬧醫院！醫師提告：為了保護同仁　女病患判6月

誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

特斯拉MODEL 3側翻起火…駕駛受困無心跳！桃園消防員曝光斷電搶救過程

19歲送貨司機擦撞機車　婦人噴摔在地「急救2小時」仍不治

「500可發射2次」！辣妹藏摩鐵等壞　論壇公開全套服務內容：含冰火吹簫+泰浴

竹林傳來奇怪聲音　背涼涼急報警…是長髮黑衣女

翁仁賢死刑槍決！　人權團體：蔡政府仍無法阻止國家殺人

高雄桶屍／橋頭女裸屍塞塑膠桶　老刑警曝凶嫌可能不只1人：先挖好洞再棄屍

高雄男襲胸「百萬櫃姐」：她是網紅愛劈腿　自稱有病遭打臉

學術探勘八通關古道…1男腳傷求救援　警消36小時接力揹下山

被強制出院竟大鬧醫院！醫師提告：為了保護同仁　女病患判6月

誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

別緊張！北部高級社區女保全確診　黃珊珊：有完整疫調

紐約市逼近5萬人染疫！防疫新規：外出需用「圍巾、頭巾」遮住口鼻

試劑盒直接標武漢病毒！　陸學者發起「羅氏診斷向全球中國人道歉」

特斯拉MODEL 3側翻起火…駕駛受困無心跳！桃園消防員曝光斷電搶救過程

嫌延長賽打太久無聊　道奇球星提議改全壘打大賽決勝

千萬片口罩直送歐美！波蘭正妹讚「數字不會說謊」：台灣躍上國際好機會

防疫環境維護天天做　台南地下道消毒清理不遺漏

大眾運輸載客量下滑　交通運輸業紓困的超前部署

韓國瑜化身接線生拍片　除了有黃明志…暗藏「高粱彩蛋」酸爆3罐說！

19歲送貨司機擦撞機車　婦人噴摔在地「急救2小時」仍不治

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

少女國中遭班導性侵　長大苦讀法律系怒告求償

台南市安平區傳死亡車禍機車女乘客慘死

還有39死刑犯待伏法　妻女被殺家屬：快執行

張綱維「自爆命危」反成羈押關鍵

台南當舖槍擊老闆身分起底　槍手遭黑白兩道夾擊

國家教練帶女選手上摩鐵！二審逆轉獲緩刑

大哥哥指導學測　高中女付「另類學費」

「漁光島人氣款！」大家快下單！

落網關鍵居然是一罐伯朗咖啡

互鬥飆罵惡整長官　北市議會爆女警之亂

竹東少女姦殺命案　「冥王」定讞

女客人帶男公關出場　事後控乘機性交

屍體先搶先贏　業者鬥毆遭禁用殯儀館

這篇文不是陳時中po的！2人冒名造謠遭約談

更多熱門

相關新聞

火辣女友當前線搶救醫師　護理師男友「竟強勒斷魂」

火辣女友當前線搶救醫師　護理師男友「竟強勒斷魂」

義大利新冠肺炎疫情屬全球第三嚴重，醫療人員在前線除了搶救生命之外，面對自己身體健康狀態也相當擔憂。未料近日傳出西西里島一名27歲女醫師，遭到28歲護理師男友殺害，原因竟是男友認為女友傳染新冠肺炎給他，所以選擇殺人滅口。

他手扶梯頭暈向後倒　衰男挨撞摔癱

他手扶梯頭暈向後倒　衰男挨撞摔癱

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

獨／名醫身故理賠2億　家族爭奪兒子告贏繼母

獨／名醫身故理賠2億　家族爭奪兒子告贏繼母

「醫生父子從沒回家」　法國人妻：中鏢了

「醫生父子從沒回家」　法國人妻：中鏢了

關鍵字：

醫療糾紛醫師住院仁愛醫院強制出院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

台灣捐口罩　義媒：提醒世界台灣不屬於中國

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

N號房驚爆「10女星」受害！她慘變性奴

末日感籠罩「嘿咻」變情緒出口

最恐怖無毛貓　額頭皺紋宛如活體人腦

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面